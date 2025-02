- Kubatov Gábor: Magyar Péter gátlástalan hülyegyerek, Menczer Tamás kocsmai stílusa hatékony és szükséges

Kubatov Gábor;Fradi;Rogán Antal;Majka;Magyar Péter;

2025-02-03 15:35:00 CET

A kormányközeli Indexnek adott interjút Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója.

Az interjú elején Magyar Péter felbukkanásáról Kubatov azt mondta, nincs olyan, hogy a „baloldal” jelölt nélkül maradjon a választásokra, Magyar Péter pedig pont olyan, mint Vona Gábor, Jakab Péter, vagy Márki-Zay Péter. „A dolog kulcsa az, hogy a baloldalon kerestek egy olyan embert, aki a brüsszeli érdekek kiszolgálója. Magyar Péternek hosszú ideje jó brüsszeli kapcsolatai vannak.” Emellett Magyar szerinte „zsarolható” az ötkertes ügye miatt, amikor is, mint ismert, elvette egy őt videózó provokátor telefonját és bedobta a Dunába.

A Fidesz pártigazgatója biztos abban, hogy Magyar Péter nem a maga ura, mert bár lehet, hogy magától kezdett el politizálni, de „rögtön megtalálta a szponzorait, és a politikai jövője előre borítékolható”. Arról, hogy számos közvélemény-kutatás szerint a Tisza Párt már megelőzte a Fideszt, megismételte azt a kormányzati állítást, hogy a közvélemény-kutatóknál nem mérnek, hanem írnak, valós mérésnek pedig a Tolna megyei időközi választás eredményét tartja, ahol a Tisza Párt ugyan el sem indult, és megmagyarázta, hogy a Fidesz támogatottsága nem lett alacsonyabb.

„Látom erodálódni a karakterét. Őszintén és egyenesen fogalmazok: Magyar Péter jól láthatóan egy idegbeteg, gyenge idegzetű csávó. Minden ütés fáj neki, és egyre inkább kirajzolódik az igazi arca, hibát hibára halmoz”

- vázolta elméletét. Menczer Tamás kocsmai stílusát „hatékonynak és ráadásul szükségesnek” nevezte, s hozzátette, „nagy szurkolója”. Azt pedig nem hiszi, hogy a verbális agresszió tettlegességig tud majd fajulni a választóknál, mert az Egyesült Államokban ez évtizedek óta így megy és szerinte ott sincs ezzel gond.

A Fidesz pártigazgatója tagadta, hogy ismerné Vogel Evelint, aki Magyar Péter állítása szerint tizenegy órányi hangfelvételt adott el a Fidesznek. Azt is tagadta, hogy találkozott volna vele, vagy hogy a Fidesznek köze van Magyar volt barátnőjéhez. Azt pedig nem gondolja, hogy a Tisza Párt elnökéről a sajtónak kiszivárogtatott hanganyagok manipuláltak lennének, mert „ez egy ilyen hülyegyerek. Egy gátlástalan hülyegyerek.”

Kubatov Gábor az interjúban megerősítette, hogy feleségével elváltak. Hogy miért, az nem derült ki, annyit mondott, hogy „nem büszke rá”, és „nehéz időszakot él meg”. Majka kormánykritikus daláról pedig úgy vélekedett, hogy az övé egy becsülnivaló pályafutás, mert Ózdról, nehéz sorból érkezve sikeres emberré, businessmanné vált.

„Nagy valószínűséggel állítható, hogy nála a pénz lett az Isten”

- jelentette ki.

A Rogán Antal elleni amerikai szankciókról elmondta, hogy a megfelelő hatóságok már felvették a kapcsolatot a megfelelő amerikai társszervekkel, de a kérdéseikre nem érkezett válasz, pedig már elég idő eltelt. Szerinte az egész ügy egy politikai hecckampány, ami mögött David Pressman volt amerikai nagykövet áll.

Az interjúban szó esett arról is, hogy „médiabirodalmat” építenek a Fradinak, azaz saját, közvetlen kommunikációs csatornákat nyitnak meg. „A közösségi médiában kiemelkedően erősnek kell lennünk, mert a kommunikációs tér átalakulóban van” - állapította meg, hozzátéve, ehhez szerinte a sportnak is alkalmazkodnia kell. „A hagyományos sajtónak természetesen megvan a szerepe, de nekünk szükségünk van egy saját, mindenre gyorsan reagáló médiacsatornára. Erre a közösségi média kiváló lehetőséget biztosít, és ezen a területen is szeretnénk tovább erősödni” - magyarázta. Kritizálta továbbá, hogy a Szöllősi György-féle Nemzeti Sport hozzáállása szerinte nem jelentett valódi segítséget és nem kellően pozitív.