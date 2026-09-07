Három embert válságos, kettőt súlyos állapotban ápolnak kórházban.
Július 10-én Görögországból Németországba tartott a Ryanair repülőgépe, amikor egy letört turbinalapát-darab bezúzta az egyik ablakot, amin keresztül egy utas fejét és jobb vállát kiszívta a légnyomáskülönbség. A szerb férfi súlyosan megsebesült.
Szerencsére sikerült visszarántani a gép belsejébe.
A zavartalan vizsgálat érdekében a katonai repülőteret lezárták.
Egy magángéppel két ember Debrecenből akart Varsóba repülni, de nem jutottak messzire. A repülő ötkilós ajtaja egy szántóföldre zuhant, szerencsére senki sem sérült meg.
Senki sem sérült meg, de jelentős fennakadásokat okozott az ügy,
A francia légierő két Rafale típusú vadászbombázója gyakorlatozás közben ütközött össze szerda délután a lotaringiai Colombey-les-Belles település környékén.
A másik gép pilótája még az összeütközés előtt katapultált.
A szerencsétlenséget csak a pilóta élte túl.
A helikopterbalesetben meghalt iráni elnök a legfelsőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah egyik kiszemelt utódja volt.
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a gépen öt orosz katona és három török tiszt tartózkodott.
Csak vasárnap találták meg a szombaton eltűnt Magnus Fusion 212-t.
Bár a pilóta valóban gyakorlott volt, egy hajtóművel is képes lett volna baj nélkül landolni, még a látási viszonyok sem voltak rosszak, széllökések is alig, a kadétokat szállító ukrán katonai An-26-os szállítógép mégis a földbe csapódott és kigyulladt Harkiv megyében - egyelőre ennyit tudtak mondani a sajtónak szombaton Kijevben az ukrán kormány tagjai.
A fedélzeten több mint 100-an voltak. A pakisztáni légitársaság szóvivője a CNN hírtelevíziónak azt mondta, hogy a baleset előtt a pilóta vészjelzéseket adott le.
A Boeing túlfutott a kijelölt pályaszakaszon, majd egyszerűen szétszakadt.
A jelek szerint elfogyott az NA-12-es teherszállító repülő üzemanyaga, egy erdős-bozótos területen kellett földet érniük.
A gép 25 percen belül le is szállt. A történtek idején erős oldalszél volt a reptéren.
A gép mindössze 20 másodperc alatt zuhant le 488 méteres magasságból.
A balesetnek két súlyosan sérült túlélője is van. Még mindig tisztázatlan, hogyan ütközhetett össze a kisrepülő a helikopterrel.
A hatóságok egyelőre csak találgatják, hogy történhetett a szerencsétlenség. Az öt áldozat mellett további két embert kórházba szállítottak.
Méterekkel egy alvó nő feje mellett ütötte át a plafont a több kilós jég. Az Air Canada gépe járt arra, a légitársaság komoly vizsgálatot ígér.
Lezuhant egy motoros kisrepülőgép pénteken kora délután Sárvár és Rábapaty között, a pilóta kizuhant a gépből és meghalt - értesült az MTI hivatalosan egyelőre meg nem erősített forrásokból.
Túlfutott a leszállópályán, áthajtott egy úton, majd árokban fejezte be leszállását egy repülő Farkashegyen.
A hatósági vizsgálat során nem találtak meghibásodást, a pilóták mozgását semmi sem akadályozta: mégis két halálos áldozattal járt a magyar fejlesztésű eFusion repülő tesztrepülése.
Lezuhant egy kisrepülőgép a Pest megyei Dány közelében, a gépen tartózkodó két személy életét vesztette - tudta meg az MTI a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől.
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