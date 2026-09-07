Lezuhant ukrán katonai gép: 26-ra nőtt a halálos áldozatok száma

Bár a pilóta valóban gyakorlott volt, egy hajtóművel is képes lett volna baj nélkül landolni, még a látási viszonyok sem voltak rosszak, széllökések is alig, a kadétokat szállító ukrán katonai An-26-os szállítógép mégis a földbe csapódott és kigyulladt Harkiv megyében - egyelőre ennyit tudtak mondani a sajtónak szombaton Kijevben az ukrán kormány tagjai.