- Csak néhány ezer példány maradt belőlük, és mindannyian rokonok – Akadálypályán küzdenek a kihalás ellen a gepárdok

Dél-Afrika;gepárd;

2025-02-04 06:00:00 CET

A 19. században gepárdok tízezrei szaladgáltak az afrikai szavannákon, az elmúlt körülbelül száz évben azonban a számuk ijesztő mértékben csökkent, míg mára már körülbelül mintegy 7100, vagy annál is kevesebb példány maradt. Többek között ezt is megtudtam, miközben Riana Van Nieuwenhuizennel, a Cheetah Experience alapítójával és tulajdonosával sétáltam a gepárdok kifutói között egy forró napon Dél-Afrikában, ahová önkéntesnek érkeztem 2024 októberében.

Riana 2006-ban indította útjára a gepárdok etikus tenyésztésével foglalkozó projektjét; ekkor vásárolta meg az első gepárdját, Fielát.

Miközben róttuk a köröket a kifutók között, azt mondta; akkor még fogalma sem volt arról, pontosan mi lesz az elképzeléséből, de már azzal is megelégedett volna, ha mindössze egy gepárdot sikerül kemény munka árán szabadjára engednie a vadonban.

A munkájára szükség is van, hiszen a veszélyeztetett fajokat nyilvántartó vörös lista szerint a világ leggyorsabbjának tartott állatainak száma még most is évről évre csökken. Bizonyos országokban, például Kongóban vagy Nigériában pedig már teljesen kihaltak.

Dél-Afrika az egyetlen ország, ahol a maga 1200 példányt számláló állományával a gepárdok számának csökkenése az elmúlt években nemhogy megállt, de az állomány valamennyire még bővült is. Ehhez azonban emberi beavatkozásra volt szükség; a gepárdok genetikai sokszínűsége ugyanis az alacsony számuk miatt gyakorlatilag teljesen megszűnt. Ennek viszont nem a mostani helyzet az oka, hanem kutatások szerint feltehetően az, hogy a faj egyszer már a kihalás szélére sodródott. A 10-12 ezer évvel ezelőtti jégkorszakot mindössze hét példány élhette túl: ők népesítették be újra Afrikát gepárdokkal, és mivel azok egymás között keveredtek, valamilyen formában mindannyian rokonai egymásnak.