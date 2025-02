- Covid-oltással kapcsolatos tévhiteket gyűjtött össze a Semmelweis Egyetem, a legtöbben ráktól és a mikrochiptől félnek

egészségügy;Magyarország;oltás;Semmelweis Egyetem;oltásellenesség;COVID-19;

2025-02-05 05:55:00 CET

A vizsgálat adatait gyűjtő mintegy kilencven háziorvos az ajánlott védőoltások beadásakor beszélgetett pácienseivel a Covid-19 vakcinával kapcsolatos félelmeikről. Az érintett praxisokból mintegy 376 tévhitet gyűjtöttek össze. Ezeknek több mint harmada (38 százalék) szerint az oltás egészségkárosodást okoz, 10 százaléka tartott attól, hogy a testében lévő daganatos elváltozásokat súlyosbítja. 7 százaléknyian jelezték azt a tévhitet, hogy az oltás mikrochipet vagy más követésre alkalmas technológiát tartalmaz. Továbbá 6-6 százaléknyi megnyilatkozás tartalmazta, hogy az oltás nem véd, illetve rossz hatással van a termékenységre. Négy százalék hitte úgy, hogy az oltás halált okoz.

A kutatásból még az is kiderült, hogy a háziorvosok két százaléka maga is oltásszkeptikus.

A vizsgálat készítői egyebek mellett azt is megállapítják, hogy a Covid-19 oltással kapcsolatos tévhitek sok kárt okoznak. A konteo terjesztők a lakosság jelentős részét tudják elbizonytalanítani. Emlékeztetnek arra, hogy például a tavalyi légútivírus-szezonban a súlyos covid megbetegedés kockázati csoportjába tartozó 60 éven felülieknek mindössze az egy százaléka kapott védőoltást. Ez azért is probléma, mert a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint tavaly októbertől, a felső légúti betegségek szezonjának kezdete óta mintegy 652 ember szorult kórházi ápolásra covid okozta súlyos légzési nehézséggel. Az influenza miatt ezen idő alatt 477 beteg került intenzív osztályra.

Azaz a koronavírus még mindig többeknél válik súlyosabb lefolyásúvá, mint az influenza.

Az oltásbizonytalanok meggyőzéséhez a háziorvosok kérhetnek segítséget. Az egyetem járványügyi központja az Egészségügyi Világszervezet orvosoknak és a covidoltási kampányt segítő szakembereknek szánt oktatási anyagát adaptálta a hazai viszonyokra. A programot a Házigyermekorvosok Egyesületének minapi webináriumán ismertette a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója, Purebl György. Ő egyebek mellett arról is beszélt, hogy Magyarországon a lakosság harmada soha nem oltatta be magát covid ellen. Többségük nem masszív oltástagadó, hanem olyan ember, aki még jobban hajlik az oltásellenesek álláspontjára. A szakember úgy vélte, ők megfelelő kommunikációval meggyőzhetők. A háziorvosoknak szervezett kommunikációs tréningeken a gyógyítók saját praxisukból hoznak példákat arra, hogy ki, miért utasított el pácienseik közül az oltást. Ezekre közösen próbálnak megfelelő kommunikációs választ találni.

A tréning bevezető szakaszában az orvosok elsajátíthatják az úgynevezett motivációs interjú alkalmazását. Ennek lényege, hogy az orvos irányított kérdésekkel felismerje, hogy az adott páciensét mivel lehet elgondolkodtatni, motiválni. A nem kötelező vakcinát (a covid-oltás is ezek közé tartozik) makacsul elutasítók esetében az orvosoknak azt javasolják, hogy tájékoztassák az oltás kihagyásának következményeiről betegüket, és mondják el azt is, ha most nem is kérik, akkor is megkaphatják, ha később meggondolnák magukat. Erősítsék meg őket abban is, hogy bármikor visszajöhetnek, kérdezhetnek.