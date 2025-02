- Nem rázta meg Majka dala a kis falvak Fidesz-hívőit, nem is igen nézik meg az Orbán Viktort tolvajként ábrázoló videóklipet

politika;Orbán-kormány;Magyarország;lopás;falvak;Majka;

2025-02-05 05:50:00 CET

„Majka egy szarházi…” - így zárta le véleményét Teri néni, amikor Majka Csurran, cseppen klipjéről kérdeztem őt. A 79 esztendős, aparhanti asszony hangjában egy mákszemnyi indulat sem volt, ugyanolyan kedves, nagymamás mosolygással minősítette a rappert, mintha azt monda volna, hogy Majka egy cukorfalat. Az egykor a helyi téeszben fejőnőként dolgozó Teri néni nem szereti Majkát, viszont rajong Orbán Viktorért.

- Minden nap imádkozom érte – vallotta be beszélgetésünk kezdetén. Mert én még emlékszem arra, hogy milyen volt, amikor mindent be kellett szolgáltatni, mindent elvittek tőlünk, egy darab tojást sem hagytak, csak lúdtojást ehettünk. Akinek földje volt, attól elvettek mindent, ő viszont pénzt ad annak, aki földet művel.

- Az unió adja – jegyeztem meg.

- Jó, az unió adja – bólintott rá -, de ő harcolta ki.

- Nem, ez harc nélkül is jár nekünk.

- Jó, de ő sokat harcol az országért. Az unióból meg omlik rá a lavina.

- Azért támadják – állítottam meg szavát -, mert sok a kormánykörökhöz köthető lopás.

- Tudom, hogy vannak bajok, de hol nincs? Nézem a tévét és látom, hogy minden falu megszépült. A terek ki vannak kövezve… itt is, látja.

- Szinte mind uniós pénzből épült.

- Jó, abból, de ő továbbadja nekünk. Értünk harcol. Imádkozom érte minden nap.

Tudatnyi dél-dunántúli faluban arról faggattam az ott élőket, hogy mit tudnak Majka fent említett nótájáról, ha látták a klipet, tetszik-e nekik, ha nem látták, megnézik-e majd, s egyáltalán: mit gondolnak a külföldön is visszhangot kiváltó, s nálunk tízmilliós nézettséget meghaladó produkcióról. Alapvetően olyan baranyai és tolnai településekre mentem el, ahol a Fidesz az utolsó parlamenti választáson elvitte a voksok 80-90 százalékát. Abban közmegegyezés van, hogy a dal arról szól – bár alkotója utóbb próbálta elkenni a klip lényegét -, hogy egy állam (Orbán Viktorra hajazó) vezetője nevetséges módon átveri a választókat, és sajátjai zsebére „dolgozva” kifosztja az országot. Arra voltam kíváncsi, hogy ez az üzenet elgondolkodtatja-e a Fidesz legmegingathatatlanabbnak látszó híveit.

Nos: nemigen.

A meglátogatott falvakban Teri néni véleménye némiképp tipikusnak mondható, főleg az asszony korosztályában. Sokan legyintettek a kérdésemre, hogy tudják ők miről szól a dal, de eszükbe’ sincs megnézni. - Ehhez nekünk semmi közünk – morogta egy bottal araszoló, idős asszony Mucsi községben. Az őt elkísérő barátnő gúnyos hanglejtéssel ejtette ki Majka nevét, amiből azt lehetett érteni, hogy:

ugyan, ki az a Majka?

- Hallottam a dalról – kezdte kényszeredetten Pap Józsefné, aki nyugdíjasként él Szentdénesen. – Hallottam, hogy támadja a kormányt. Engem ez nem érdekel, biztosan nem nézem meg.

- Miért?

- Mert nem.

A szintén szentdénesi Kiss József traktorosként dolgozik, felesége közmunkás, a pár három gyermeket nevel. A 39 éves férfi ennyit mondott: - Nem hallottam a dalt, de a feleségem igen. Mesélt is róla, de nem emlékszem, hogy mit. Nem hiszem, hogy megnézem.

A 66 éves Ilonát Sumonyban szólítottam meg.

- Véletlenül megnéztem a Majkát – ismerte el a háza előtt üldögélő, hatgyermekes asszony, aki közmunkásként ment nyugdíjba. – Megnéztem, de mindjárt tovább is kapcsoltam.

- Ön szerint miről és kiről szól a dal?

- Hagyjuk! Nem szeretem én az ilyeneket. A Kordát szeretem. Nem foglalkozom politikával.

Többen – bár látták a klipet – nem voltak hajlandók mondani semmit, merthogy ők nem tehetik. Kémesen egy, a kerítését reparáló, ötven éves sofőr azt kérte, ne kérdezzem, mert ha válaszol, abból baja lehet. „Köztisztviselő vagyok, én nem nyilatkozhatok” – zárta rövidre a választ az a középkorú asszony, aki a mucsi Coop bolt előtt a kocsijába pakolta a vásárolt árukat. A boltban dolgozó eladónő is elhárított:

- Munkaidőben nem beszélgethetek.

- Esetleg utána?

- Nem, akkor sem.

Meglepően sokan állították, hogy nem tudnak a klipről. A csakis romák lakta Gilvánfán – ahol legutóbb, 2022-ben a parlamenti választáson 90 százalék felett volt a kormánypárti jelölt, Nagy Csaba támogatottsága – öt emberrel beszélgettem, valamennyien azt mondták, hogy nem hallottak a Csurran, cseppenről. - Pedig én szeretem Majkát – vallotta be egyikük, egy huszonéves, a kivitelezőiparban dolgozó férfi. – Ezt a klipjét nem láttam. Felénk nem téma. A sumonyi főutcán 9 hónapos fiát babakocsiban toló, 18 éves Bianka se látta a klipet, ugyanis nincs számítógépe, és egy ideje a mobiltelefonja se működik. A Mucsfán megállított Diána viszont azért nem futott bele a Majka-dalba, mert három éve Mallorcán dolgozik, s csak látogatóba jött haza. - Én már ott maradok – osztotta meg velem a terveit a fiatalasszony. – A telet utálom, és ott nincs tél. A párom is spanyol. Jobb ott az élet. Mucsfa aktív korú lakóinak 25-30 százaléka külföldön dolgozik. Akik kimennek, már nem figyelik, mi van itthon.

Több mint félszáz emberrel beszélgettem, a kérdezettek nagyjából fele látta a klipet, s közülük egy se mondta azt, hogy Majka alaptalanul vádaskodna.

- Igazság van benne, sajnos – vélte az egyik közeli sajtgyárba ingázó Tamara Szentdénesen. – De ezt szerintem tudja itt mindenki.

- Akkor miért szavaz az önök falujában az emberek 81 százaléka a Fideszre?

- Nem tudom – tárta szét a karját az asszony. – A Fideszt szeretik.

Fekete Richárd a mucsi bolt előtt kávézott, amikor ráköszöntem. A 32 éves férfi egy varrodában betanított munkás, 193 ezer forintot kap kézhez havonta, korábban egy autóalkatrész gyárban jobban keresett, de a covid miatt hónapokig kórházba volt, s azóta nem tudott visszajutni ahhoz a céghez. Ő így fogalmazott:

- Aki látta, mind azt mondja, hogy sok benne az igazság. Még az is ezt mondja, aki szerint ez a dal Orbán-ellenes.

- Amikor magát coviddal kezelték, volt lélegeztetőn is?

- Nem, mert akkor már nem beszélne velem, akit arra tettek, az szinte mind meghalt. A szobatársam is. Az a gép semmire se jó.

- De, akik behozták, nyertek rajta 350 milliárdot, most nincs vevő a 17 milliós gépekre 50 ezerért se. Az emberek itt tudják ezt?

- Nem érdekli őket.

- Akkor ez a dal se befolyásolja, hogy kire voksolnak?

- Nem tudom.

Anita és Dóra Sunmonyban élnek, közmunkások, párjukkal mindketten hat gyerekről gondoskodnak. Nekik tetszik dal, de nem a politika miatt. Szerintük eddig is mindenki tudta, hogy mennek a lopások. Ugyanezt erősítette Gyöngyfán a két gyermeket nevelő Attila és Mónika, ők többször is megnézték a klipet.

- Engem nem érdekel, hogy lopnak – jelentette ki a napelemes cégnél dolgozó Attila. – Eljárok dolgozni, megteszem, amit kérnek, megkapom a fizetésem és kész.

- Ha maguktól ellopnak egy csibét vagy egy fűrészt, akkor felháborodnak, és üldözik a tolvajt, ha a hatalmasok ellopnak ezermilliárdokat, a szemük se rebben?

- Ezzel tényleg így vagyunk. Mindenki úgy gondolja, hogy a vezetőknek szabad lopni, úgy se a mi pénzünket lopják.

- Az ország pénze a mi pénzünk…

- Mégse érdekel senkit.

A 47 esztendős Lászlónak három házasságából tíz gyereke született, a jó kedélyű mucsi férfi évtizedek óta alkalmi munkás. A naponta 15-25 ezer forintot kereső ember is telitalálatnak látja Majka nótáját.

- Senki se szidja Majkát, mindenki szerint megáll benne minden szó.

- A dal és hasonló dalok befolyásolhatják a következő választást?

- Nem érdekel. Sosem szavaztam. A választás napján is elmegyek inkább napszámba, az ott kapott pénz biztosabb, mint amit a politikusok ígérnek.

A Fideszre szavazók se tartanak attól, hogy a dal kikezdheti Orbánt. - Tudom, miről énekel Majka, de nem hallgatom meg – jelentette ki határozottan a Sumonyban élő, szívbeteg, hallókészülékre szoruló, 77 esztendős Tatár Kis József. – Mi Orbánt szeretjük. A szívünkből beszél. Bogdán Amália azért nem hallgatta végig a dalt, mert Majka csúnyán beszél benne. Az egygyermekes, drávacsepelyi fiatalasszonyt arról kérdeztem, hogy ezek szerint az nem is érdekes, hogy ezermilliárdokat lopnak?

- Nem érdekes, mert nem is igaz – vágott vissza a szelíd szóval, majd ekképp vált: - És lehet, hogy Orbán elvesz, de ad is. Ad a családoknak.

- Ön szerint az reális, hogy Orbán gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc egy év alatt 600 milliárd forintot keres.

- Nem tudom, nem én élek a Mészárossal.

- Becsületes munkából, vállalkozásból lehet ennyit keresni?

- Szerintem igen, mert ő egy nagyon ügyes ember.

- Sokan úgy vélik, hogy Mészáros vagyona nem is Mészárosé, hanem Orbáné. Ön szerint?

- Az a vagyon a Mészárosé. Biztos, hogy az övé.

Az Adorjáson élő Magda is úgy vélte, hogy Majka dala nem befolyásolja a 2026-os választást. Az egyik tanodából nyugdíjazott, geológus végzettségű asszony így beszélt: - Négy éven át mindig azt hallom a falubeli emberektől, hogy szidják a Fideszt, és azt ígérik, soha többé nem szavaznak rá. Aztán választás előtt kapnak egy kis pénzt, valami ajándékot, meg jelszavakat a migránsokról, a melegekről, a bajokat okozó unióról, és megint beikszelik a Fideszt. Most is így lesz, ezekben az elszegényedett falvakban nem lehet egy dallal nyerni.

Száz kilométerrel odébb, Mucsfán ugyanígy látta a jövőt Szikra Szabolcs. Az egyik porfestéssel (szinterezéssel) foglalkozó cég által alkalmazott, 38 éves, kétgyermekes férfi gyakran külföldön dolgozik, ennek okán hónapokat volt már Skandináviában és Kínában is. Tán ezért is, kicsit távolról nézi saját faluját és a hasonsorsú településeket: - Birkák az emberek – sóhajtott beletörődőn. – Mivel a falu a Fidesz-kormánytól kap pénzt, úgy gondolják, hálásak kell legyenek a Fidesznek. Szerintük a lopások ellen nem lehet tenni semmit. Majka dala se változtat ezen. Beszélnek a dalról, és szidják a rendszert, de aztán megnyugszanak, és minden marad a régiben.