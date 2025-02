- Duplájára emelhetik a börtönben hűsölő óbudai DK-s polgármester fizetését

börtön;Kiss László;Óbuda;fizetésemelés;

2025-02-04 19:58:00 CET

Fizetésmegvonás helyett inkább duplájára emelkedhet a korrupcióval vádolt Kiss László óbudai DK-s polgármester illetménye: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyi szervezetének Facebook-bejegyzése alapján ugyanis egyszerre tárgyalják a megvonásról és az emelkedésről szóló határozatokat a kerületi közgyűlésben és terészetesen lehet tippelni, hogy az óellenzéki többségű testület miként fog dönteni.

Sára Botond fideszes főispán még január elején jelentette be, hogy törvényességi felhívást küldd a harmadik kerületi képviselő-testületnek azzal, hogy Kiss László az előzetes letartóztatása okán akadályoztatva van, nem tud dolgozni, ezért a fizetését sem vehetné fel. A Kutyapárt helyi szervezetének bejegyzése szerint ez a csütörtöki testületi ülésen napirendre is kerül, csakhogy még ugyanezen a napon később az a javaslat is, amiben a közgyűlés megemelné Kiss László fizetését és az utazási költségtérítését. Vagyis a párt szerint ezért feltételezhető, hogy az óellenzéki többségű kerületi testület nem fogja megszavazni az illetménymegvonást.

A Kutyapárt bejegyzésében közzétette Kiss László kézzel írott levelét is, amiben elrendeli, hogy az illetménymegvonásáról szóló felhívást zárt ülésen kell tárgyalni. Ezzel kapcsolatban leszögezték, ők méltatlannak tartják a DK-s kerületvezetőt a megemelt illetményre és a posztjára is. „Szerintünk Kiss László a korrupciós ügye miatt méltatlan az illetményére és a hivatalára is, és sokat elmond, hogy már annyira kínos a DK-nak ez az egész ügy, hogy a polgármester a börtönből rendeli el a zárt ülést, ezzel kizárva a lakosokat a napirendi pont megtárgyalásáról” - fogalmaztak.

Arra már a 444 hívta fel a figyelmet, hogy Kiss Lászlónak az önkormányzati törvénymódosítás miatt duplájára nőhet a fizetése: a javaslat szerint 2,6 milliót kereshet, amihez 397 ezer forint költségtérítést kaphat, október 1-i hatállyal. Az önkormányzat azt állította, hogy a polgármester bizony a hűvösön ülve is munkát végez: „előterjesztéseket ír, összehívja a testületi ülést, polgármesteri utasítást ad ki – mindezt jogszerűen, hivatalos úton; az önkormányzat döntéseiért pedig jelenleg is felelősséggel tartozik. Munkavégzése és felelősségvállalása miatt tehát jogszerűen kapja a fizetését.”