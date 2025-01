- A börtönben lévő Kiss László egyik alpolgármestere szerződött parkfenntartásra egy céggel, amelynek volt vezetője is letartóztatásban van

szerződés;letartóztatás;Kiss László;alpolgármester;Óbuda;parkfenntartás;Pannon Park Forest Kft.;

2025-01-17 05:50:00 CET

A III. kerületi önkormányzat tavaly novemberben nettó 2,28 milliárd forint értékű szerződést kötött városüzemeltetési, parkgondozási feladatok ellátására a Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft-vel. A cég egyedüli pályázó volt. A szerződés hat hónapra szól.

A megbízás a zöldfelületek gondozása mellett kerti padok, hulladékgyűjtők felújítására, játszószerek javítására és kerítéselemek pótlására, köztisztasági feladatokra is kiterjed. A fővállalkozó Pannon Park Forest előre jelezte, hogy 1,82 milliárd forintértékben alvállalkozót vesz igénybe zöldfelület karbantartásra, játszótér fenntartásra, köztisztasági feladatokra és egyebekre. Ez aligha lehetett meglepő, hiszen a Pannon Park Forest mindössze 14 munkavállalóval rendelkezik és Óbuda mellett több milliárdos szerződése van más önkormányzatokkal, esetenként konzorciumban.

Úgy tudjuk, az óbudai önkormányzat nevében az egyik az ellenzéki alpolgármester írta alá a szerződést, lévén Kiss László III. kerületi polgármestert augusztus közepén őrizetbe vették hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújával. Kiss László ugyan a kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint ellátja a feladatait, de szerződéseket azért nem ír alá.

Az, hogy Óbuda a Pannon Park Forest Kft.-vel. kötött szerződést 2024 novemberében, több szempontból is meglepő.

Ugyanezzel a társasággal már 2024 januárjában is kötöttek egy városüzemeltetési szerződést nettó 10 milliárd forint értékben. Az akkor kötött szerződés pedig azok között van, amelyeket most vizsgál a rendőrség Kiss László ügyében.

(A novemberi 2,28 milliárdos szerződés a tavaly januári megállapodás részeként jött létre.)

A Pannon Park Forest Kft. újabb megbízása, azért is érdekes, mert a cég korábbi vezetőjét, Z. Zsoltot 2024 áprilisában letartóztatták bűnszövetségben elkövetett vesztegetés gyanújával. (Akkor a cégvezető garázsában limitált szériás Ferrarit, Lamborghini is lefoglaltak, ami azért is figyelemre méltó, mert a Pannon korábban az apróért is lehajolt: az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodással azt is elintézték, hogy a társaság hat járműve ingyen parkoljon a kerületi fizetős övezetekben.)

A NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának akkori közlése szerint Z. Zsolt vezető szerepet játszik abban a céges hálózatban, amelynek tagjai hosszú ideje uralják a budapesti kertészeti és parkfenntartási bizniszt, a kerületek egy részével jelenleg is szerződéses viszonyban állnak. Az adóhatóság felsorolásában a Pannon Park is szerepel. A NAV vállalkozást érintő „bűnügyi intézkedését” a nyilvános cégnyilvántartásban is feltüntették. Mindez láthatóan nem zavarta különösképpen a III. kerületi önkormányzatot. (Kérdéseinkre lapzártánkig nem kaptunk választ.)

A Pannon Park Forest jelenlegi ügyvezetője Szarka Attila egyúttal többségi tulajdonosa a Harmat Kert Kft.-nek, amelynek ügyében szintén nyomoz a BRFK. (A Harmat Kert régóta összefonódott a Pannon Foresttel. Egyik volt tulajdonosa, Scheffer Ildikó ügyvezetője volt a Pannon Park Forest Kft.-nek is, amelynek 2005-től 2011-ig vezetője volt a ferráris Z. Zsolt. A két cégnek egy időben ugyanott volt a székhelye is.) Ahogy arról a Népszava elsőként beszámolt a Harmat Kert Kft. 2012 óta szerződéses partnere a Budapesti Temetkezési Intézetnek, majd a Budapesti Közművek Zrt.-be való beolvadása után a BKM Zrt.-nek. (A cég a II., a III., a IV., a XI., a XV., a XIX. és a XXII. kerületnek is volt vagy jelenleg is szerződéses partnere.)

A fővárosi köztemetők zöldfelület-fenntartására vonatkozó, 1,2 milliárd forintos inkriminált keretszerződést a BKM vezérigazgatója, Mártha Imre írta alá 2022 májusában. A BKM belső ellenőrzésekor kiderült, hogy „a szerződéses kapcsolatban 68 698 320 forint vagyoneltolódás következett be a vállalkozó javára a teljesített munka és a kifizetett díj között”. Magyarán ennyivel számláztak túl. Cikkünk megjelenése után a BKM erősen bizonygatta, hogy nem érte kár a céget, majd csalás miatt feljelentést tett a Harmat Kert Kft. ellen. A nyomozás előrehaladását firtató kérdésünkre most azt a választ kaptuk, hogy a „Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözési Elleni Főosztálya különösen nagy kárt okozó hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben folytat nyomozást”. A cégek árbevétele továbbra is milliárdokra rúg.