- Márciustól változtat a szemétszállítás szüneteltetésének szabályain a MOHU

2025-02-05 08:28:00 CET

Március elsejétől új általános szerződési feltételeket vezet be a MOHU, amellyel hivatalosan is könnyebb lesz szüneteltetni a szemétszállítási díj felszámolását – tudta meg a vállalattól a Telex. Az új szabályok szerint a szüneteltetéshez havi legfeljebb fél köbméter vizet és 50 kilowattóra áramot lehet majd fogyasztani.

A portál még hétfőn számolt be arról, hogy a hulladékszállítás rendszerének egységesítésével az ország sok településén nehezebbé vált a szemétszállítási díj felszámolásának szüneteltetése. Ezt korábban mindenhol a helyi hulladékszállító cégtől kellett kérni, a feladat és a szabályozás azonban a koncessziós rendszer életbe lépésével a MOHU-hoz került át. A vállalat olyan rendszert vezetett be, amelyen az ingatlanok tulajdonosainak utólag nullás víz- vagy villanyszámlával kellett igazolniuk, hogy tényleg nem használták a házat vagy lakást. A portál több olvasója szerint azonban életszerűtlen, hogy ne fogyasszanak semmit, ha például egy meghalt nagyszülő üres házát, vagy egy használaton kívüli nyaralót tartanak karban. A MOHU ezzel kapcsolatban közölte, hogy „a napi gyakorlatban jelenleg is – egyedi elbírálás keretein belül – a fogyasztásmérővel vagy számlával igazolt, csekély mértékű közüzemi fogyasztást is elfogadják kollégáink a szüneteltetés alátámasztására.”

A cikk megjelenése után azonban a vállalat azzal kereste meg a portált, hogy hosszú ideje dolgozott a szerződési feltételek erre vonatkozó megváltoztatásán, és az új ÁSZF március elején már életbe is fog lépni.

„A MOHU a 2025. március 1-től hatályba lépő ÁSZF-ében a korábban elfogadott nullás igazolás mellett már az adott közüzemi szolgáltató által kiállított, minimális fogyasztást igazoló dokumentum benyújtásával is lehet igazolni a Területi Szolgáltató felé, hogy az adott felhasználási hely használaton kívüli. A minimális fogyasztás igazolása érdekében vízfogyasztás esetén a fogyasztás mértéke legfeljebb 0,5 köbméter/hó, míg villamosenergia-fogyasztás esetén legfeljebb 50 kWh/hó lehet”

– derült ki a tájékoztatásból.

A MOHU hozzátette, a szüneteltetési igényeket leggyorsabban a Területi Szolgáltatók ügyfélszolgálatain intézhetik az ügyfelek, azonban panaszos és különösen számlázást érintő bejelentéseiket a [email protected] központi csatornán keresztül is jelezhetik, ahol kollégáik a beérkezett információk alapján végzik az illetékes egyeztetéseket.