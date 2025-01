- Nagykanizsa nyerte a szemétháborút, a Mohunak engednie kellett

hulladék;megállapodás;Nagykanizsa;szemét;Mohu Mol;

2025-01-03 20:03:00 CET

Péntek este megszületett a megállapodás a nagykanizsai hulladékszállítást eddig végző Viridis-Pannonia NKft. és a Mohu Zrt. között. E szerint a hazai hulladékipar irányításával két éve megbízott Mol-cég korábbi döntésével szemben mégis a városi tulajdonú társaság ürítheti a térség kukáit idén.

Az ügy előzménye, hogy a Mohu január elsejével a térség települési szilárd hulladékának elszállításával a szolgáltatást eddig végző Viridis-Pannonia helyett a cég eddigi megbízóját, a térségben „régiókoordinátorként”, hasonló feladatokat is ellátó, szintén önkormányzati hátterű, Kaposvári Hulladékgazdálkodási (KHG) NKft.-t bízta meg. A váltás kevéssé bizonyult olajozottnak: míg a KHG az elmúlt napokban új gépparkkal, de távolról beszállított munkavállalókkal igyekezett elszállítani a szemetet, addig a Viridis Pannonia munkavállalói és szimpatizánsai, az ellenzéki irányítású városvezetés támogatásával, demonstrációkon fejezték ki az új kukáscéggel szembeni ellenérzéseiket. Mi több: Cseresnyés Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője szintén számos Facebook-posztban állt ki a Viridis-Pannonia mellett.

A feladatot korábban ellátó kanizsai Viridis-Pannonia drágábban gyűjtené be a szemetet, veszélyezteti a lakossági rezsicsökkentést – közölte még a megállapodás előtt a Mohu. A nagykanizsai cég vezetése és a polgármester is ismerte ezeket az információkat. Ennek ellenére a Viridis-Pannonia többször akadályozta a munkát Nagykanizsán; bizonyos városvezetők, illetve a cég egyes tisztségviselői félretájékoztatják az alkalmazottakat és a lakosságot - írták. A Mohu elutasít minden erőszakot, álhírterjesztést, megfélemlítését és a szemétszállítás akadályoztatását. A Mohu a koncessziós szerződés keretében vállalta, hogy a lakosságnak mindenütt rezsicsökkentett áron biztosítja a szemétszállítást. A Viridis-Pannonia által másfél hónapja kínált, 20 százalékkal magasabb ár esetében viszont nem biztosítható, hogy a magas díjak miatt ne a lakosság fizesse meg a különbözetet – fogalmaznak. A Mohut képviselő régiókoordinátor az olcsóbb, költséghatékonyabb, de magas színvonalú ajánlat mellett döntött – írják. (Vagyis, a KHG, mondhatni, önmagát választotta.) A Viridis-Pannonia a munkatársaknak ugyanazt a bért fizetné, mint a kedvezőbb ajánlatot adó KHG. Az elmúlt napok „téves sajtóhíreszteléseivel” szemben a KHG számít a kanizsai kukásokra, és jogfolytonossággal, megegyező bérrel átvenné őket - szögezik le. A KHG a városban nyitott telephelyet, ott működteti az ügyfélszolgálatot, és nagykanizsai alkalmazottakkal dolgoznak jelenleg is. A Mohu és régiókoordinátorai nyitottak arra, hogy minden hulladékgazdálkodási vállalkozóval együttműködjenek, akik versenyképes áron, hatékonyan és magas szolgáltatási minőséggel vállalják a feladat elvégzését – rögzítette a Mohu. Ennek keretében az eszközök - így például a kukásautók - használatáról is további egyeztetéseket javasoltak.

Tavaly a KHG és az új koncessziós rendszerben a cég alvállalkozójaként 112 település hulladékszállítását végző Viridis-Pannonia között valóban hosszas egyeztetés zajlott a 2025-ös díjigényről – fejtette ki lapunknak még a megállapodás előtt Fodor Csaba, Nagykanizsa alpolgármestere, az MSZP megyei elnöke. Ám a nagykanizsaiak, december elején, a KHG hajthatatlanságát látva, végül rábólintottak a régiókoordinátor 2024-es díjaknál jóval alacsonyabb, eredeti ajánlatára. Ezért is álltak értetlenül a csere előtt. Mivel ráadásul a KHG által Nagykanizsán felvonultatott, új kukásautók beszerzése akár az egy évet is közelíthette, a város és a cég vezetésében felmerült a gyanú, hogy a Mohu és a KHG akár egy évig is titkolhatta előlük a váltási szándékot. Mi több, ez idő alatt, a Mohu tudtával, a nagykanizsaiak is beszereztek új gépjárműveket. Így a cég flottájának átlagéletkora nem haladja meg a 3 évet. A Viridis-Pannonia dolgozói kitartottak eddigi munkáltatójuk mellett. Elmondásuk szerint, a Mohu állításaival szemben a KHG összességében kevesebb bért és munkafeltételeket ajánlott a számukra. Az alpolgármester tudomása szerint a Viridis-Pannoniától nem is szegődött át senki a KHG-hez. Fodor Csaba a tárgyalások folytatása mellett szállt síkra.

Ezt követően viszont a Viridis-Pannonia, Horváth Jácint DK-s polgármester és a fideszes Cseresnyés Péter is arról adott hírt a Facebookon, hogy késő délután megszületett a megállapodás a Viridis-Pannonia és a Mohu között. Így a KHG helyett a nagykanizsai cég maradhat a térség hulladékszállítója. A cég közlése szerint a megszokott rend január 6-tól áll vissza. A társaság posztjában köszönetet mondott Cseresnyés Péternek, Horváth Jácintnak, Fodor Csabának és támogatóiknak. A megállapodás tényét lapunknak a Mohunál is megerősítették.

Korábbi információink szerint egyébként a Mohu 10-20 százalékkal csökkentette a vele közvetlen kapcsolatban álló, 9 "régiókoordinátor" 2025-ös díjait. Ezt aztán utóbbiak saját alvállalkozóikra is igyekeztek továbbhárítani. Ennek tovagyűrűző hatásaként az új feltételeket vállalni nem képes, önkormányzati kukáscégeket az ország több más településén is lecserélik.