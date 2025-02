- Bocsánatot kért a rendőrség az V. kerületi lakástűzben meghalt nő ügyében folytatott kommunikációja miatt

rendőrség;lakástűz;bocsánatkérés;ORFK;V. kerület;

2025-02-05 13:55:00 CET

„Bocsánatot kérünk” – ezzel a címmel tett közzé egy közleményt szerda délután az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

A Országos Rendőr-főkapitányság egy videót is megosztott, melyben Gál Kristóf rendőrségi szóvivő közölte: tiszteletlen, szükségtelen és a rendőrségre nézve méltatlan kommunikáció folyt az V. kerületi lakástűzzel összefüggésben meghalt nő ügyében.

„A Magyar Rendőrség nevében mindenekelőtt bocsánatot kérek mindazoktól, akiket ez érthetően és joggal felháborított, megbotránkoztatott, illetve sértett. Kérem, hogy ne ennek az ügynek a kommunikációja alapján ítéljék meg a magyar rendőrség munkáját”

– fogalmazott. Hozzátette, ez a megengedhetetlen stílus sajnálatos módon árnyékot vet arra a szakmai munkára, amelyet a nyomozók, helyszínelők és szakértők ebbe az ügybe fektettek. Amely munkának köszönhető – folytatta –, hogy a kezdeti következtetések megnyugtató tisztázása, kivizsgálása odáig vezetett, hogy saját elképzeléseiket is felülbírálva sikerült megállapítaniuk a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyét és elfogniuk őt.

„A rendőrségnek nemcsak törvényi, de erkölcsi feladata is a bajbajutottakon segíteni, és feladatunk az építő jellegű kritikákat, hozzászólásokat meghallgatni és hasznosítani. Az országos rendőrfőkapitány a kommunikációs gyakorlat felülvizsgálatát rendelte el. A magyar rendőrség nevében még egyszer bocsánatot kérek”

– mondta a szóvivő.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden közölte, hogy a japán nő gyilkosság áldozata lett. Hogy az első állításokkal szemben mégis idegenkezűség történhetett, arra a Patent Egyesület hívta fel a figyelmet, amelynek a nő az ügyfele volt. A szervezet közlése szerint a Budapesten élő, két kisgyerekét egyedül nevelő nő, aki 2023-ban kért jogi segítséget, rettegett az őt korábban hosszú ideig bántalmazó volt férjétől, és vissza akart térni szülőhazájába a gyerekeivel, amihez az apa nem járult hozzá. Több feljelentést tett volt férje ellen, de a hatóságok nem léptek közbe.

A BRFK életvédelmi osztályának vezetője, Gál Sándor elmondta, hogy 2025. január 29-én, 13 óra 23 perckor érkezett bejelentés a 112-es segélyhívóra, miszerint tűz ütött ki a Stollár Béla utcai társasház harmadik emeletén. A tűzesetről az érintett lakás tulajdonosa, egy 43 éves ír férfi tett bejelentést, a katasztrófavédelem munkatársai 13:28-kor érkeztek a helyszínre, és azonnal megkezdték a tűz oltását. A lángokat 13:40-re sikerült eloltani. A tűzoltók a lakás bejárati ajtaján keresztül jutottak be, amely nyitott állapotban volt. A tűz a nappaliban keletkezett, ahol a lángok intenzíven égtek. Az oltás befejezése után a tűzoltók egy elszenesedett női holttestet találtak a helyiségben.

A nyomozók elsőként a helyszíni kamerafelvételeket elemezték, azonban sem azokon, sem az adatgyűjtések során nem találtak bűncselekményre utaló bizonyítékot. Az áttörés akkor következett be, amikor kiderült, hogy az áldozat volt férjének elmondása nem egyezik teljesen aznapi mozgásával. Gál Sándor közlése szerint a férfi reggel a gyerekeivel együtt elhagyta a lakást, majd valahol átöltözött, a fején kámzsával és sisakkal tért vissza. A feltételezések szerint a lakásban megölte volt feleségét, majd távozott, ismét átöltözött, és később visszatért, hogy bejelentést tegyen a 112-es segélyhívón. A február 3-án elvégzett igazságügyi orvosszakértői boncolás bántalmazásra utaló nyomokat tárt fel az áldozaton. Még aznap emberölés bűntette miatt indult nyomozás, majd a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egysége 23 óra körül elfogta a férfit egy IX. kerületi, Ferenc körúti társasházban. Kihallgatták és őrizetbe vették, de tagadja a bűncselekmény elkövetését.

Kedd este a budapesti Stollár Béla utcában található lakásnál nagyjából 150-200 ember gyűlt össze, hogy megemlékezzen az áldozatról. A 444 felidézi, a nő barátai is küzdtek azért, hogy a rendőrség vegye figyelembe az eset gyanús körülményeit, és köztük voltak olyanok is, akikkel a rendőrség Facebookon extrém stílusban kommunikált. A rendőrség válasza a kommentek stílusára a keddi sajtótájékoztatón az volt, hogy „ezek szövegkörnyezetből kiragadott gondolatok, és kollégáink hat napon keresztül dolgoztak azért, hogy erről az ügyről sikeresen tudjunk beszámolni”. Miután a rendőrséget arról kérdezték, szerintük helyénvaló-e egy ilyen tartalmú bejegyzés alatt ez a kommunikációs stílus, illetve hogy a jövőben is folytatódhat-e ez az oldal kezelői részéről az ilyen fajsúlyú közlések kommentszekciójában, a BRFK Kommunikációs Osztály a következő választ küldte: „A BRFK Facebook oldalára érkező számtalan komment és reakció között a »Honnan tudja?« egy kérdés volt, amelyre választ vártunk – és kaptunk is. A mosolygós vagy kacsintó hangulatjelet nem a halálesettel, hanem a traffipaxokkal kapcsolatos, illetve az elírást tartalmazó kommenttel összefüggésben használtuk.”