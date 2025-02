- Elutasították a panaszt, gyanúsított marad az Integritás Hatóság elnöke

ügyészség;panasz;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2025-02-05 16:42:00 CET

A Legfőbb Ügyészség illetékes főosztálya alaptalannak tartotta az Integritás Hatóság elnöke, Bíró Ferenc által a gyanúsítása ellen benyújtott panaszt – közölte a 444 kérdésére a vádhatóság.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az Integritás Hatóság elnökét, Bíró Ferencet a többi között hűtlen kezelés bűntettével gyanúsították meg, ugyanis az ügyészség szerint hivatali pénzen bérelt autót a feleségének, akit szintén - mint bűnsegéd - hallgattak ki. Az ő panaszát is elutasította a vádhatóság. Az elnök állítja, semmiféle szabálytalanságot nem követett el.

Bíró Ferenc nem kíván lemondani. Egyébként az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke, Windisch László jogosult kezdeményezni az Integritás Hatóság elnökének elmozdítását, amihez közigazgatási per indítása szükséges. Az elmúlt hetekben a portál több alkalommal is megkereste az ÁSZ-t azzal kapcsolatban, hogy a gyanúsítás alatt álló elnök továbbra is betöltheti-e hivatalát, illetve hogy Windisch László tervez-e bírósághoz fordulni az ügyben. Az ÁSZ azonban minden alkalommal azonos választ adott: „Tekintettel arra, hogy az Integritás Hatóság elnöke a gyanúsítás ellen panasszal élt, a kérdéseit nem tartjuk időszerűnek.”