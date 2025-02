Lázad a szerb közmédia is, egyre több újságíró fordul a Vučić-rezsim ellen

Szerbia;tüntetés;diákok;lázadás;közmédia;

2025-02-07 15:30:00 CET

Mintegy harminc szerbiai civil és sajtóegyesület bejelentette, nem működnek tovább együtt a törvényhozó és végrehajtó hatalommal – adta hírül az szmsz.press magyar nyelvű portálja. „A hatalom Szerbiában évek óta szinte naponta szegi meg az alapvető demokratikus normákat és a jogállamiság elveit, ezért az együttműködés minden formáját megszüntetjük a törvényhozó és végrehajtó hatalom szerveivel. Visszavonjuk tagságunkat a kormány és a minisztériumok munkacsoportjaiból, valamint a többi állandó és ad hoc testületből” – szerepel közleményben.

A diáklázadások ügye egyre inkább begyűrűzik a médiába. A szerb állami televízió, az RTS meglepő módon két múlt szombati híradójában is kiegyensúlyozottan számolt be a diákok újvidéki akciójáról, a hídlezárásokról. Az RTS a 16:30-as és 17:30-as híradójában fő helyen tudósított a történtekről. Sőt, a fél ötkor sugárzott híradóban élőben jelentkezett be két riporter két újvidéki hídról. De nem is ez a legérdekesebb, hanem a beszámoló korrektsége. Egy másik országos tévécsatorna, a szintén kormánypárti Prva például „tette a dolgát”: híradójában szinte eldugott helyen tájékoztatott a diákok újvidéki akciójáról, s abban is azt sugallta, hogy a megmozdulás mögött Horvátország áll.

Messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni az RTS korrekt beszámolójából, a közmédia továbbra is a hatalom eszköze marad, de már ezt a fejleményt is elfogadhatatlan támadásnak tartotta a belgrádi hatalom. A Szerb Haladó Párt (SNS) „botrányosnak” nevezte az RTS szombati tudósítását. Már-már humoros az a megjegyzés, amely szerint a kiegyensúlyozott beszámolóval a közmédia „megsértette az objektív és pártatlan újságírás minden szabályát”. „Azok, akiknek Szerbia polgárait kellene képviselniük a közszolgálati médiában, a legdurvább módon megsértették az újságírás minden kódexét és súlyosan visszaéltek újságírói hivatásukkal, amikor egyértelműen azon politikusok oldalára álltak, akik az ország alkotmányos rendjét akarják megdönteni” – szerepelt az SNS közleményében.

Míg az RTS időnként hajlandó korrektségre (korábban az Aleksandar Vučić elnökkel folytatott beszélgetések során a közmédia munkatársa tett fel olyan kérdéseket is, amelyeken az államfő megsértődött), a vajdasági RTV-nél az objektivitás teljesen kizárható, a média – annak szerb vagy magyar nyelvű műsorai egyaránt – a hatalom teljes ellenőrzése alatt állnak. Ugyanakkor az RTV munkatársainál is kezd betelni a pohár a diktatórikus irányítás miatt. Egy múlt heti hír szerint a vajdasági RTV mintegy másfél száz alkalmazottja írta alá azt a petíciót, amelyben azt követelik az intézménytől, kezdjen el Szerbia alkotmányával és törvényeivel, az RTV belső szabályzatával, a szerbiai újságírói kódexszel, a programelvekkel és a közszolgálat kötelességeivel összhangban dolgozni.

Az RTV munkatársai tiltakozásképpen hétfőn Szabad Híradót sugároztak a televízió újvidéki székháza előtt. Ugyanebben az időpontban az egyes programon, az RTV1-en adták a központi hírműsort. Az újvidéki tévé ezen hírműsorát az RTS minden nap élőben továbbítja.