- Kiállnak a tüntető diákok mellett, egy hónapra sztrájkba lépnek a szerb ügyvédek

2025-02-02 16:58:00 CET

Hétfőtől harminc napra beszüntetik a munkát az ügyvédek Szerbiában - döntött vasárnap a szerb ügyvédi kamara vasárnap.

Az ügyvédek az egyhónapos sztrájkkal csatlakoznak a november óta tiltakozó egyetemisták követeléseihez, de tiltakoznak amiatt is, hogy a véleményük szerint Szerbiában veszélybe került a jogállamiság és az ügyvédi függetlenség is.

Szerbiában a diákok által vezetett szombati újvidéki demonstráció volt a csúcspontja annak a tüntetéssorozatnak, amely 2024. november 1-én, az újvidéki pályaudvari tragédia napján vette kezdetét. Aznap omlott be a városi vasútállomás előtt magasodó beton előtető, a baleset összesen 15 halálos áldozatáért pedig politikai részről hosszú időn át senki nem akarta vállalni a felelősséget. Bár ez változott – kedden két miniszter után benyújtotta a lemondását Milan Đurić újbidéki polgármester és Miloš Vučević kormányfő is –, a diákok és szimpatizánsaik tüntetéssorozata már az Aleksandar Vučić elnök és a kormányon lévő Szerb Haladó Párt (SNS) fémjelezte korrupt hatalom elleni tiltakozássá nőtte ki magát. A követeléseik között a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala is szerepel, illetve szeretnék, ha felelősségre vonnák azokat is, akik a tüntetőkre támadtak az elmúlt hónapok alatt, továbbá szabadon engednék azokat a diákokat és tanárokat, akik ellen a tiltakozások miatt emeltek vádat, és 20 százalékkal megnövelnék a felsőoktatásra szánt költségvetési keretet.

Az egyetemi hallgatók szombat 15 órától három órára lezárták Újvidék mindhárom hídját, a Bácskát a Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órás zárlat alá helyezték. Utóbbin még mindig nem oldották fel a blokádot, mert a 24 óra leteltét követően megszavazták, hogy legalább még három órára zárva tartják a hidat, illetve annak a lehetőségét sem zárták ki, hogy mindaddig nem mozdulnak, amíg a követeléseik nem teljesülnek maradéktalanul.

A tiltakozók korábban 15 percre zártak le az útkereszteződéseket, hétfőn pedig 24 órára blokkolták Belgrád legforgalmasabb csomópontját.

A belgrádi kormány szerint már teljesültek a követelések, hiszen az illetékes szervek folyamatosan hozzák nyilvánosságra a felújítási munkálatok dokumentumait, eljárás indult azok ellen, akik a tiltakozókra támadtak, Aleksandar Vučić köztársasági elnök utasítására szabadon engedték a korábban elfogott diákokat és tanárokat, a költségvetési pénzek átcsoportosításával pedig biztosították a felsőoktatásra szánt büdzsé 20 százalékos növelését, ezért nincs szükség további tiltakozásokra. A diákok szerint viszont még nem teljesült minden kérés, a velük szimpatizáló építésügyi szakemberek például úgy vélik, hogy még mindig hiányoznak kulcsfontosságú iratok, amelyekből kiderülhetne, ki a felelős az újvidéki tragédiáért.

Aleksandar Vučić reményének adott hangot, hogy hamarosan új kormány alakulhat, és nem kell előrehozott választást kiírni. Hozzátette azonban, hogy az ellenzék egy része átmeneti kormányt szeretne létrehozni, amelyben azok is szerephez jutnának, akiknek a szerb állampolgárok nem szavaztak bizalmat, ezt azonban államfőként nem engedheti meg, így erre bizonyosan nem kerül sor.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, és a munka idén is folytatódott. Goran Vesić építési miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért.