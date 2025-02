- Andrej Babissal, Orbán Viktor cseh szövetségesével találkozott Szijjártó Péter Prágában

Szijjártó Péter;Prága;Andrej Babis;

2025-02-06 18:41:00 CET

A cseh ANO párt soha nem támadná Magyarországot a szuverenitás védelme miatt, ahogyan a jelenlegi cseh kormány teszi, a patrióta erők ugyanis egyetértenek a szuverenitás védelmének fontosságában - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Prágában az MTI szerint.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a cseh ANO párt vezetőivel, közöttük Andrej Babis volt miniszterelnökkel folytatott megbeszélését követően, hogy egyetértettek a szuverenitás védelmének fontosságában, azt pedig sérelmezte, hogy Közép-Európában sokszor tapasztaltak külső beavatkozást a választásokba. „Ezek a külső beavatkozások pedig rendre a patrióta, nemzeti érdeket képviselő, konzervatív pártokkal és kormányzatokkal szemben történtek. A nemzetközi liberális mainstream, a Soros-birodalom számos közép-európai országban, többek között Csehországban és Magyarországon is beavatkozott a politikai folyamatokba, rendre a patrióta, konzervatív, nemzeti pártokkal és kormányokkal szemben” - mondta.

Majd arra is kitért, hogy hazánk törvényt fogadott el a „szuverenitása védelméről, s a külső beavatkozási kísérletek megakadályozása érdekében”, emiatt pedig az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, és a folyamatban a jelenlegi cseh kormány a brüsszeli testület mellé állt a magyar kormánnyal szemben. „Andrej Babis korábbi miniszterelnök, a legnagyobb ellenzéki párt vezetője ma arról biztosított engem, hogy egy ANO-kormány esetében elképzelhetetlen lenne az, hogy a cseh kormány a Magyarországot a szuverenitásvédelem miatt támadó Európai Bizottság mellé álljon. Ez jó hír, itt Csehországban a barátaink, szövetségeseink erősödnek, az ANO és annak vezetője, Andrej Babis is egyre nagyobb társadalmi támogatottságnak örvendenek, ezért a szeptemberben sorra kerülő parlamenti választásokat mindenki nagy izgalommal várja” - mondogatta Szijjártó, ismét beavatkozva egy másik ország belügyeibe. Leszögezte továbbá, hogy Magyarország számít továbbra is a jó együttműködésre a cseh „patriótákkal”, közösen állnak ki a „szuverenitás megóvása” mellett.

Szijjártó Péter érintette azt is, hogy mind a két fél azon dolgozik az Európai Parlamentben, a Patrióták Európáért frakció tagjaként, hogy a kontinens visszanyerhesse a versenyképességét, s lezárulhasson a képmutató politikák ideje végre. „Együtt dolgozunk azért, hogy szuverenitásunkat mindenki tartsa tiszteletben. Együtt dolgozunk annak érdekében, hogy az illegális migrációt meg tudjuk állítani, illetve Brüsszel migrációpárti politikáját meg tudjuk változtatni. És együtt dolgozunk azért, hogy az európai versenyképességet ne tudják képmutató és alapvetően átideologizált energiapolitikai döntésekkel tovább rombolni” - sorolta.

Az illegális bevándorlást az Európára leselkedő egyik legsúlyosabb veszélyként jellemezte, és kifejtette, hogy Orbán Viktor és Andrej Babis korábban együttesen akadályozták meg a kötelező migrációs kvóták bevezetését az EU-ban. „Ennek a migráció elleni harcnak sajnos most is aktualitása van, hiszen Brüsszel rá akarja kényszeríteni a migránsokat és a migrációpárti politikát Európára. Mi pedig ennek ellenállunk, mi nemet mondunk a migrációra, és megvédjük a saját hazáinkat az illegális migrációtól és az illegális migránsoktól. Ebben a kérdésben is közösen küzdünk mint patrióták” - hangsúlyozta a miniszter.

A miniszter prágai utazását eleinte nagy titkolózás övezte, a hazai nyilvánosság is a cseh sajtó találgatásain keresztül értesült arról, hogy Szijjártó Péter valamilyen célból Csehországba megy.