- Karácsony Gergely: Rákosrendező szennyezettségének felszámolása továbbra is megoldandó kérdés

Karácsony Gergely;Rákosrendező;mini-Dubaj;

2025-02-06 22:07:00 CET

A kormány partnersége nélkül nagyon könnyen ez a történet is véget érhet - jelentette ki a Rákosrendező ügyével kapcsolatban a főpolgármester az ATV Egyenes beszéd című műsorában, csütörtök este.

Karácsony Gergely szerint a kormánynak azért kellett elengednie a beruházást, mivel Rogán Antal bevitte a közvéleménykutatási-adatokat a kormányülésre, amiből kiderült, hogy a Fidesz-szavazók is mélységesen ellenzik ezt az egészet. Úgy véli, nagy siker, hogy megakadályoztak valamit, ám most tényleg van egy lehetőség arra, hogy a kormány, a főváros, a budapesti lakosság, szakmai szervezetek és magánberuházók együttműködéséből csináljanak valamit. Egy olyat, ami egyébként Nyugat-európa számos nagyvárosában már egy bejárt út, "tehát nem kell nekünk föltalálni a kereket" - magyarázta, hozzátéve: a Fővárosi Önkormányzat arra készül, hogy már az idén legyen egy olyan mesterterv, amelyet nemzetközi építészeti pályázatra lehet bocsátani.

A városvezető jelezte, bár jogi értelemben Budapest lesz a Rákosrendező tulajdonosa, a terület szennyezettségének felszámolása továbbra is megoldandó kérdés – mondta. Utalt arra is, hogy 1999-ben a magyar kormány a leégett Budapest Sportcsarnok romjait is ide szállíttatta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem kíván jogi vitákba bocsátkozni, mivel az önkormányzat és a kormány ebben a kérdésben egymásra van utalva. Kitért arra is, hogy nem az illegális hulladék jelenti a legnagyobb problémát, hanem a talaj szennyezettsége - s erről senki sem tudja megállapítani, hogy mekkora költség elszállítani. A mostani fejlemény nagyon jelentős lépés, de nagyon sok lépés kell még ahhoz, hogy ebből a parkváros koncepcióból valóság legyen - fogalmazott Karácsony Gergely.