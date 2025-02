- A dinasztia hete

Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Bóka János;

2025-02-08 06:00:00 CET

Azt állította Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (a Telex portál kérdésére válaszolva, hogy a Direkt 36 Dinasztia című filmjének melyik állítását tartja lejáratásnak), hogy „az egész filmet tartom lejáratásnak, ugyanis önök – a külföldi irányításnak megfelelően, Gyurcsány Ferenchez és Brüsszel Péterhez hasonlóan – azt a látszatot akarják kelteni, hogy ’itt minden el van lopva’.”

Ezzel szemben a tény az, hogy a Telex, illetve a Direkt 36 nem azt a látszatot keltette, hogy minden el van lopva, csupán azt a valós helyzetet mutatta be, hogy sok állami pénz segítségével építették föl az Orbán-család gazdasági birodalmát. Ha Menczer szerint ez nem igaz, akkor ezzel kellett volna vitatkoznia, nem látszatokkal. Meg Brüsszel Péterrel.

Azt is állította Menczer, hogy „Önök ilyenek, Önök külföldi megrendelésre és külföldi iránymutatás mellett akarják ezt a kormányt megbuktatni.”

Ezzel szemben a tény az, hogy ha netán meg akarná is buktatni a független média az Orbán-kormányt, ehhez nem kell külföldi megrendelés. Még 2022-ben is volt hozzá 34%-nyi magyar szavazó, a mostani felmérések szerint pedig még több. Mondom, magyar. Ettől olyan idegesek?

Azt állította Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter (Facebook-oldalán), hogy „egyetlen embert szólaltatott meg a Politico, hogy értékelje a magyar elnökséget: a Magyarországot folyamatosan becsmérlő és Washingtonba anno eligazításért járó Daniel Freund európai zöldpárti képviselőt. Miközben az előző amerikai adminisztráció 34 millió dollárral, nagyjából 13 milliárd forinttal támogatta a Politico-t. Így már minden érthető”.

Ezzel szemben a tény az, hogy semmi nem érthető. A Politico európai kiadását ugyanis már 2021-ben megvette az amerikaiaktól a német Axel Springer kiadóvállalat, amely többek között a jobboldali Bild tulajdonosa. Azt pedig még Trump sem állítja, hogy az előző amerikai kormányzat 34 millió dollárral támogatta volna az amerikai Politico-t; csak 8 millióval hozta hírbe. Hamis hírbe.

Azt állította Orbán Viktor (a Neue Zürcher Zeitung című svájci lapnak adott interjújában), hogy „Putyin mindig betartotta a szavát. Az elmúlt tizenöt év tapasztalata alapján Magyarország bízhat Oroszországban.”

Ezzel szemben a tény az, hogy nem tudjuk, mire adta neki a szavát Putyin, de egy esetben papír is van rá, hogy azt nem tartotta be: Paks2-nek ugyanis a 2014-es szerződés szerint 12 milliárd eurós áron 2025-ben, illetve 2026-ban már működnie kellene. Azóta az árat is emelték (nem tudjuk, mennyire), és a két blokkból még semmi nem áll. Hogy Putyin és Orbán szavát ne felejtsük.

Azt állította Orbán (a fóti filmstúdió megnyitásakor mondott beszédében), hogy „végre eljutottunk arra a pontra is, hogy állami támogatás nélkül készülnek saját lábukon megálló filmek is. Végül is ezt akartuk: legyen a film mindenkié.”

Ezzel szemben a tény az, hogy a film nem mindenkié, hanem az övék lett. A saját lábukon megélő filmek a kormány szándékai ellenére születtek meg. Ezt ugyan egyáltalán nem akarták, most mégis úgy tesznek, mintha büszkék volnának rá.