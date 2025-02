Szijjártó Péter;gazdaságpolitika;

2025-02-08 06:00:00 CET

Súlyos hibának nevezte a gazdasági kérdések átpolitizálását és átideologizálását Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Varsóban, az uniós miniszterek informális találkozóján, majd Prágában arról beszélt Andrej Babiš volt cseh miniszterelnökkel történt találkozója után, hogy együtt dolgoznak azon, hogy a képmutató európai politikák ideje véget érjen, s hogy az EU tartsa végre tiszteletben a tagállamok szuverenitását. Furcsa szavak ezek egy olyan embertől, aki annak a kormánynak a tagja, amely minden gazdasági döntést átpolitizál és átideologizál (ne menjünk messzebbre a nemzeti konzultációknál) és aki főnöke mesterien járja a pávatáncot. De nézzünk inkább mögéjük.

Ahogy lenni szokott, most sem az a lényeg, ami elhangzik, hanem ami nem. A kormány valószínűleg kezd rájönni arra, hogy a megváltozott világpolitikai és világgazdasági környezetben uniós tagállamként egyre kisebb az esélye annak, hogy gazdasági különalkukat, egyéni megállapodásokat kössön az Amerikai Egyesült Államokkal, Oroszországgal vagy Kínával, és ez nagyon nem tetszik neki. Donald Trump munkába állása magával hozott egy olyan izomból politizálást, ami az EU-tól is újfajta megközelítést, összezárást kíván. Eddig a nemzeti érdekek, a gazdasági kapcsolatok és a történelmi tapasztalatok miatt az EU külpolitikája nem volt egységes, most viszont gazdasági és politikai szempontból is erőt kell mutatnia. A magyar kormány ebben nem szívesen vesz részt, mert akkor épp azoknak a barátainak kellene hátat fordítania, akiktől a fennmaradását reméli. Ha ugyanis nem jön az uniós pénz, márpedig évek óta nem jön elég, tavaly a megítélt támogatások fele, 1212 milliárd forint maradt a közös kasszában, máshonnan kell forrást szerezni a gazdaság működtetéséhez a NER fenntartásához. Amit tehát Szijjártó Péter szuverenitási köntösbe bújtat, az valójában egy pénzügyi, megélhetési kérdés.

Ui: Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli rádiós interjújában bejelentette, hogy a közeljövőben várható egy "jelentős gazdasági megállapodás", amelyet az Egyesült Államokkal köthet meg a kormány.