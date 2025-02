- Heti abszurd: Trump-tornádó, álávjú!

Heti abszurd;

Ki az, aki ennek még örül is, álávjús emodzsikat dobálva? A békegalambhadtest önjelölt üdvöskéje, szerény miniszterelnökünk, akinek posztja szerint „Brüsszelben mindenki látja, hogy jön a Trump-tornádó, de a legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják. Nem fogják.” És most fölöttébb elégedett, mert „nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, és kemény hónapok elé néznek a brüsszeli bürokraták”. Ha magát időnként, amikor úgy szottyan kedve, nem is tekinti az Unió részének – holott ő személyesen is részt vesz a brüsszeli bürokráciában, a fényes soros elnöksége mellett a vétóit ne is említsük –, mi magyarok azok vagyunk. Uniós polgárok, akik majd ha globális szinten is lecsorognak a trumpi téboly kellemetlen következményei, megtapasztalhatják, milyen a frusztrált, konzervatív fehér férfiak istene, ami most bosszúállóként elszabadult az Amerikai Egyesült Államokban.

Valószínűleg Trump sincs teljesen tisztában a szerepével, hogy ő a hasznos hülye, miközben a világ leggazdagabb embere formálhatja a világ legrégebbi demokráciáját a saját képére az új, neki létrehozott kormányzati hatékonysági minisztérium, a DOGE élén.

Aminek Elon Muskra nézve van némi kockázata: ha Trump rájön, hogy csupán eszköz volt a hatalomra juttatása, méghozzá potom 200 millió dolláros kampánytámogatásért adta át az amerikai kincstári szerverterem kulcsát, talán vörös fejjel fogja üvölteni, hogy „ki vagy rúgva!”. Ámde addigra a techmogul és a heti 120 órát robotoló botcsapata rég beépült a szövetségi ügynökségekbe és legfontosabb intézményekbe, elsőként a pénzügyminisztériumba. Spórolási feladatát komolyan véve máris elzárta a pénzcsapot több fontos, például hajléktalanellátó és fogyatékkal élőket segítő civil szervezetnél (azóta párat visszanyitott, ezek munkájára mégiscsak szükség van), kinyírta a haszontalan, woke, meg persze a saját cégei számára versenytárs kutatás-fejlesztéseket, beszántotta a szerinte csak csalókat meg terroristákat pénzelő humanitárius szervezetet, a USAID-et. Orbán Viktor, aki most teljesen rácuppant az X-re, ahol együtt homokozhat a nagyfiúkkal, persze ennek is tapsolt: „az egész világ hálával tartozik Trumpnak, amiért leleplezte és megszüntette az ultraprogresszív brüsszeli Politicót és lényegében a teljes magyar baloldali médiát is finanszírozó, sötét összeesküvést”. Még hogy őt nevezték „az év rendbontójának”… ezek… Amellett, hogy az európai és az amerikai Politico két külön szerkesztőség, sosem nevezték Orbánt az év rendbontójának. Azt ki is kell érdemelni, hogy első legyen a listán, csak ennyire mégsem fontos szereplő: két éve egy második helyre futotta, tavaly a harmadikra, mintha csöppet csökkenne is az ázsiója a rendbontók között.

S aztán ahhoz is távolról gratulálhat majd, ha a Trump-adminisztráció a genderőrülettel leszámolva megtizedeli saját katonaságát, meg a régi-új migránsellenesség jegyében lábon lövi a bevándorlók munkájára épülő iparágakat, a mezőgazdaságot, egészségügyet, idősgondozást és a többit.