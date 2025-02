- Tiborcz István cége megmutatta exkluzív klubját a Direkt36 Orbán családról szóló filmje után

Tiborcz István; NER;Orbán család;Direkt36;

2025-02-08 07:55:00 CET

Különös egybeesés, de éppen azután, hogy pénteken reggel a Direkt36 közzétette A dinasztia (The Dynasty) – Így született az Orbán család gazdasági birodalma című filmjét, amely kiemelten foglalkozik Tiborcz Istvánnak, a kormányfő vejének gazdagodásával.

A portálnak a magyar sajtóban először sikerült bejutnia egy rejtett kamerával abba a budai elit klubba, a Botaniq Budai Klub nevű helyre, amelyet Tiborcz István és társai 2023-ban nyitottak. A felvételen a klub egyik munkatársa arról beszél, előfordult, hogy „illegális szerencsejáték” zajlott a helyen. Tiborcz István cége, a klubot is üzemeltető BDPST Group ezt cáfolta, és közölte, hogy a klubban zajló tematikus esteken „valódi tét nélkül, zsetonokkal, játékpénzzel zajlik a tevékenység, pusztán rekreációs célból”.

A Telex szúrta ki, hogy a tényfeltáró videó megjelenése után a turizmus.com-on megjelent egy videót is tartalmazó cikk, amely megmutatja „a BDPST Group exkluzív budai privát klubját belülről”. A lapnak a Tiborcz-cég elküldött egy közleményt, ebben azt írták, a videó célja, hogy „hitelesen bemutassa a klub működését és elérhető szolgáltatásait”.

Az épület számtalan szolgáltatást nyújt: rendelkezik saját wellnessrészleggel benne szaunával, gőzkabinnal merülő medencével, de található benne egy jól felszerelt fitneszterem és saját pilates stúdió is. A sparészlegen helyet kapott japán szauna és krio szauna, valamint számos masszázs lehetőség is elérhető – részletezik a közleményben. Mint írják, a klub étterme reggeltől estig nyitva tart, a vendégeket főként a tradicionális magyar konyha remekeivel várják, miközben odafigyelnek a szezonalitásra is az étlapon, ami hetente megújul. A klub mindemellett rendelkezik egy feszített víztükrű medencével, valamint két tenisz- és három padelpályával is.

A tagok szervezhetnek privát rendezvényt is, ehhez igénybe vehetik a 6, illetve 10 fős tárgyalókat, amik akár egybe is nyithatók. Ami a tagfelvételt illeti, egy tag ajánlásával lehet jelentkezni, vagy a weblapon keresztül, ami után egy 5 tagú bizottság dönt arról, hogy az illető bebocsátást nyer-e. A városi legendák szerint többek között Carlos Santana és a Queen együttes is megfordult már a klub falai között.