- A Hamász átadott további három izraeli túszt a Nemzetközi Vöröskeresztnek

2025-02-08 13:36:00 CET

A palesztin szélsőséges Hamász átadta további három izraeli túszát a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek - jelentették szombaton az eseményt közvetítő tévécsatornák. A túszok átadásának előzménye, hogy a Gázai övezet középső részén, Dír al-Balah helységben a Hamász felállított egy színpadot, ahol a három túsznak kérdéseket tettek fel, amelyekre kimerítően válaszolniuk kellett.

A Hamász Eli Sarabit, Or Levyt és Ohad Ben Amit is a 2023. október 7-i terrortámadása alkalmával hurcolta el Izraelből a Gázai övezetbe. A színpadon látható volt, hogy mindegyik túsz nagyon lesoványodott. Or Levy alig tudott állni a lábán, a színpadról a Hamász két fegyverese támogatta el a vöröskereszt járművéhez.

A kiszabadult túszokat az izraeli hadsereg (IDF) csapatai szállítják el a Gázai övezetből a Reim helység melletti katonai támaszponton kialakított fogadóközpontba, ahol először felmérik testi-lelki állapotukat, és találkoznak családtagjaikkal. Onnan helikoptereken az Izrael középső részén lévő Ichilov, illetve Síba kórházakba viszik őket általános kivizsgálásra.

„Az Ohad, Eli és Or szabadon bocsátásáról készült szívszorító felvételek újabb súlyos érvek amellett, hogy a terroristák fogságában maradt túszoknak már egy pillanatig sem szabad ott maradniuk”

- jelentette ki a túszok családtagjait tömörítő mozgalom vezetője.

Az 53 éves Eli Sarabit otthonából, Beeri kibucból rabolták el testvérével, Joszival együtt. Eli Sarabi feleségét, valamint 13 és 16 éves lányukat meggyilkolták a 2023. október 7-i terrortámadásban. A testvére már a fogságban vesztette életét az izraeli légierő egyik légitámadásában, és holtteste továbbra is a Hamásznál van.

Az 56 éves Ohad Ben Amit is Beeri kibucból rabolták el feleségével együtt, de az asszonyt már az Izrael és a Hamász közötti első megállapodás keretében, 2023 novemberében szabadon engedték. A 34 éves Or Levit, a Tel-Aviv melletti Givatajim falu lakosát a Nova zenei fesztivál helyszínéről rabolták el, ahol feleségével, Einavval együtt volt. Az asszonyt a helyszínen meggyilkolták a terroristák.

Az izraeli büntetés-végrehajtás bejelentette, hogy felkészült annak a 183 palesztin bebörtönzöttnek a szabadon bocsátására, akit a most kiszabadult három izraeli túszért cserébe engednek el. A 183-ból 18-an életfogytig tartó börtönbüntetésüket töltötték. Hét palesztin rabot külföldi országok fogadnak be, a többieket a palesztin területekre viszik.