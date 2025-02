- Super Bowl LIX: habzsoljuk az élvezeteket

Super Bowl;előzetes;amerikaifutball;2025;

2025-02-08 21:54:00 CET

Az elmúlt években több tucat petícióban kérvényezték a sportág rajongói, hogy a Super Bowlt követő hétfőt tessék nemzeti ünnepnek nyilvánítani, mondván, dolgozó és munkáltató egyaránt jobban járna. Nem kellene hazudozni, családi válságra, Mircike pánikrohamára hivatkozni, orvosi igazolás után kajtatni, úgy is mindenki ismeri a valós okokat: eldurvult az előző napi ünneplés. Minden évben több mint 16 millió amerikai talál valami kifogást arra, miért nem megy a Super Bowl másnapján munkába. Ez mintegy 6,5 milliárd dollár termeléskieséssel jár, ami még egy akkora ország esetében sem jelentéktelen összeg, mint az Egyesült Államok.

Mondjuk ezzel körülbelül ki is pipáltuk az NFL nagydöntőjének összes össznemzeti negatívumát. Hogy mást ne mondjunk, a Super Bowl egységbe kovácsolja a nemzetet. Egységbe a tévék elé, legyenek azok kocsmákban, klubokban, szállodákban vagy otthonokban. A Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség (NRF) becslése szerint az idén egy átlagos rajongó 91,58 dollárt fog költeni a Super Bowl vasárnapján, ez összesen 18,6 milliárd dollárt tesz ki!

A pénz 80 százalékát ételekre és italokra fordítják. Nagyon fogy ilyenkor a nachos, a pizza, a guacamole, a cola meg a sör, de úgy fest, hogy még a két részt vevő egylet, a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles sem nyerhet akkorát, amekkorát a csirkefarmerek. A Nemzeti Csirkeszövetség immár hagyománnyá vált prognózisában azt vetítette előre, hogy az amerikaiak kb. 1,47 milliárd (!) darab csirkeszárnyat habzsolnak majd be, ami 20 millióval több annál, amennyit tavaly bekebeleztek. A másfél százalékos fogyasztásnövekedés szép többletbevételt eredményez: az országban minden férfira, nőre, gyerekre és aggastyánra négy szárny elfogyasztása jut…

Összességében is nagy zabálás várható: mintegy 48,5 ezer tonna élelmiszer feldolgozása vár a bélbolyhokra. Nem véletlen, hogy a Super Bowl napja a Hálaadás után a nemzetgazdaságra nézvést a legnagyobb hatást gyakorolja.

És akkor még csak az evés-ivásnál tartunk...

Miközben a Super Bowlban az a jó, hogy mindenki megtalálja benne, amiért érdemes figyelemmel kísérnie. Még akkor is, ha effektíve a játékot dögunalomnak találja. Egyesek számára például a félidei show a fő attrakció. Minden évben történik valami izgalom, mindig valamely gigasztár lép fel, az idén korunk egyik első számú rapper és hip-hop művésze, Kendrick Lamar, aki a minap vitt haza öt Grammyt, egyiket az év legjobb dala kategóriában a Not Like Usért. Többen azt várják, hogy társa lesz Taylor Swift, aki már csak „hivatalból” is megjelenik a New Orleans-i Caesars Superdome-ban, párja ugyanis a Kansas gárdájának oszlopos tagja, Travis Kelce. Mások az ilyenkor debütáló legújabb reklámokért rajonganak, tavaly 7 millió, az idén már 8 millió dollárba kerül egy félperces blokk. A belépők mindig drágák, az idén meg pláne. A legolcsóbbakat se perc alatt elkapkodták, ami érthető, 3800 dollárért (kb. másfél millió Ft) a hülyének is megéri. Mondjuk a rocksztárok és olajmágnások nem oda vettek jegyet, hanem vagy a pályához közeli sorokba (40 ezer dollárért), vagy a hierarchiában magasabban lévők a kakasülő alatti sky-boxok valamelyikét bérelték ki, ott elfér 2-3 tucat haver és rokon, ráadásul ez potom 460 ezer dollárért már elérhető volt, de akadt 630 ezerért is (250 millió Ft).

A múlt idő nem véletlen…

NFL-t (meg úgy általánosságban az amerikai major ligákat) nézni azért is izgalmas, mert addig csűrik-csavarják a dolgot, amíg ki nem derül, hogy sporttörténelmi pillanatok részesei lehetünk. Ez most annál inkább így van, hogy nagyon semmit nem kell csűrni. New ­Orleans 11. alkalommal házigazda, amivel csúcstartó (legutóbb 2013-ban látta vendégül a csúcseseményt), s noha e napokban 22–24 Celsius között van az időjárás, bő két hete még rekord­méretű hóvihar csapott le a louisianai bulivárosra. Szintén nem kellett semmit variálni a sporttörténelmi jelző használatához, mi­után a ­Chiefs sorozatban harmadszor jutott el a fináléig. Az előző kettőt megnyerte, ha megcsinálja a mesterhármast, az tényleg példátlan cselekedet lenne a ligában (duplázás többször történt). A két csapat két éve a Super Bowl LVII-ben már megmérkőzött, akkor a Chiefs 38-35-re nyert, a legértékesebb játékos Patrick Mahomes volt, aki most is a támadások dirigense. Az Eagles negyedszer szerepel az SB-ben, ebből egyszer nyert (2018-ban a New England Patriots ellen), de most két olyan főszereplő repíti a gárdát, akit a ligába érkezvén nem tartottak sokra, most meg már a döntő előtt ódákat zengenek róluk. Egyikük a 43 éves vezetőedző, Nick Sirianni, a másikuk Jalen Hurts irányító, ők és társaik azon lesznek, hogy Andy Reidet, a rivális gárda edzőjét megakadályozzák abban, hogy épp volt csapata ellen érje a sporttörténelmi, zsinórban harmadik diadalát. Reid három éven át volt a Philadelphia mestere, utána költözött az ország belsejébe. 66 éves, és nagy kérdés, hogy ha sikerülne tripláznia, visszavonulna-e a naplementében vagy nekifutna negyedjére is?