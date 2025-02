- Már a rendőrség is vizsgálódik a Miniszterelnöki Kabinetiroda által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál

rendőrség;Rogán Antal;hűtlen kezelés gyanúja;Nemzeti Kommunikációs Hivatal;Integritás Hatóság;

2025-02-10 09:37:00 CET

Nemcsak hatósági vizsgálat, hanem rendőrségi nyomozás is folyik a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál – írja a hvg.hu.

A lap a Készenléti Rendőrségtől kapott tájékoztatásra hivatkozva azt közölte, hogy a tavaly nyár óta tartó nyomozás továbbra is a felderítési szakaszban van. A hatóságok azt gyanítják, a hivatal korlátozta a versenyt, és hűtlenül kezelhette a közpénzeket, ami jelentős vagyoni hátrányt okozott. Az ominózus tendereket a Nemzeti Kommunikációs Hivatal írja ki, és azokon jellemzően egyetlen üzletember, Balásy Gyula cégcsoportja nyer, amelybe beletartozik a New Land Media és a Lounge Design is.

Mindemellett a rendőrség egy másik vonalon is vizsgálódni kezdett, miután többen feljelentést tettek Magyar Péter – azóta ellenzéki vezetővé vált politikus – közel egy évvel ezelőtti állításai alapján. A gyanú szerint az állami vállalatokat arra kötelezték, hogy túlárazott tarifákkal szerződjenek Balásy Gyula cégeivel kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ez a nyomozás ugyancsak a felderítési szakaszban van.

Mindez feltehetően összefügg az Integritás Hatóság elnöke, Bíró Ferenc ellen indult eljárással: őt többek között hűtlen kezeléssel gyanúsította meg az ügyészség, amiért felesége a hivatali szolgálati autót használta. A szervezet vezetője korábban arról számolt be, hogy az eljárás azt követően indult ellene, miután a hatóság vizsgálódni kezdett a Nemzeti Kommunikációs Hivatal költései kapcsán.