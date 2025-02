- Nagy Márton ismét arra célzott, hogy jöhet az új árstop

infláció;hatósági ár;Nagy Márton;árstop;ársapka;

2025-02-10 10:38:00 CET

„Jöhetnek újra az árstopok?” – tette fel a kérdést hétfő reggeli Facebook-posztjában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton sokat sejtetően hozzátette, hogy ha kell, akkor a „magyar családok védelme” érdekében ismét beavatkoznak.

Az Orbán-kormány 2021 novemberében vezette be az élelmiszerárstopot azzal a céllal, hogy rögzítse az alapvető élelmiszerek árát és mérsékelje az inflációt. Az árstop olyan termékekre vonatkozott, mint a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, a csirke farhát, a 2,8%-os UHT tej és a tojás. Az intézkedés eredetileg 2022. február 1-jétől három hónapig tartott volna, de többször meghosszabbították. Végül 2023. augusztus 1-jén szüntették meg az árstopot. Ezt követően a hatósági áras termékek ára jelentősen emelkedni kezdett, ami hozzájárult az infláció további növekedéséhez.

Magyarországon benzinárstop is volt, ezt 2021. november 15-én vezették be, a benzin és a gázolaj literje is 480 forintba került. Ezt üzemanyaghiány miatt a határidő előtt, 2022. december 6-án visszavonták.