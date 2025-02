- Videón, ahogy a rendőrség Indiában megszakítja Ed Sheeran utcai koncertjét

Videó;rendőrség;koncert;India;Ed Sheeran;

2025-02-10 10:48:00 CET

A helyi rendőrség vasárnap megszakította Ed Sheeran utcai koncertjét az indiai Bengaluru belvárosában arra hivatkozva, hogy a brit zenésznek nem adtak erre engedélyt, mert az utca túl forgalmas volt.

A brit sztár Indiában turnézik. Vasárnap este Bengaluruban több ezer ember előtt zenélt, és az indiai énekesnő, Silpa Rao is fellépett a szabadtéri koncertjén. A fellépés előtt fehér pólóban és shortban adta elő a Shape of You című számát az India déli részén fekvő nagyváros központjában a nyílt utcán, amikor egyszer csak odalépett hozzá egy rendőr, és kihúzta a mikrofonját. Az esetről videó is készült:

Ed Sheeran’s surprise performance was cut short by police in India. pic.twitter.com/0d1DzN2CpS — non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 9, 2025

A hatósági közbelépés nagy felháborodást keltett a közönségben, de Sheeran hamarosan távozott a helyszínről. A rendőrség közölte, hogy az esemény szervezőinek nem adtak engedélyt a fellépésre, az indoklás szerint a Church street zsúfoltsága miatt. Sheeran az Instagramján később azt írta, hogy volt engedélye a fellépésre. „Nem csak úgy véletlenszerűen tűntünk fel ott. De minden rendben” – írta.