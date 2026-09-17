Kezét törte a kerékpáron, ezért lemondta a koncertet

d Sheeran angol énekes kerékpárjáról leesve eltörte a kezét, ezért le kellett mondania a koncertjeit - írta a BBC nyomán az MTI. A zenész az Instagramra tett ki egy fotót begipszelt kezéről, a kép alá ezt írta: "az orvos törést állapított meg a jobb csuklómon és a bal könyökömön". A 26 éves Sheerant a hétvégén érte a baleset, állítólag autó ütötte el kerékpározás közben.