Az Ed Sheeran körül kialakult botrány valójában nem a különböző világnézetek egymásnak feszüléséről szól, az csak az apropó. Ennél sokkal szárazabb oka van annak, hogy miért beszél erről most a könnyűzenei szakma: az a fránya marketing.
Odalépett hozzá egy rendőr és kihúzta a mikrofonját. A brit zenész később közölte, volt engedélye a fellépésre.
Politikai üzenetekkel és látványos fellépésekkel zajlott az MTV zenecsatorna díjátadója a Papp László Budapest Sportarénában.
A világhírű brit zenész is fellép a 2021-es MTV EMA-gálán.
Ha máshonnan nem, onnan ismerős lehet Ed Sheeran neve, hogy az idei Sziget Fesziválon annyian voltak a koncertjén, hogy kis híján pánik tört ki a tömeg miatt. Suffolk megyében viszont nemcsak ismerik, de annyira büszkék a sztárjukra, hogy Ipswitchben Ed Sheeran: Made in Suffolk címmel kiállítást rendeztek az életéből és kedvenc kocsmája újranyitott.
Ijesztő hangokat adott ki, és hullámzott a K-híd az embertömeg alatt.
Már délután látszott, hogy a 27. Sziget Fesztivál telt házas nappal indul. Az esti headliner, Ed Sheeran nagyszínpados előadására több, mint hatvanezren voltak kíváncsiak, a tömeg miatt viszont kis híján pánik tört ki, mikor mindenki hazaindult.
(Túl) Teltházas bulival indította az idei Szigetet Ed Sheeran. A fesztivál nagyszínpada előtt közel 60 ezren gyűltek össze, hogy élőben hallhassák a világsztárt.
Elfogadta a négyszeres Grammy-díjas előadó a fesztivál meghívását: a 2019-es Sziget nulladik napján lép fel a brit híresség.
d Sheeran angol énekes kerékpárjáról leesve eltörte a kezét, ezért le kellett mondania a koncertjeit - írta a BBC nyomán az MTI. A zenész az Instagramra tett ki egy fotót begipszelt kezéről, a kép alá ezt írta: "az orvos törést állapított meg a jobb csuklómon és a bal könyökömön". A 26 éves Sheerant a hétvégén érte a baleset, állítólag autó ütötte el kerékpározás közben.