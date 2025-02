- Megtalálták a kapcsolatot, az Orbán-kormányig vezetnek az európai orosz propaganda szálai

Európai Unió;Oroszország;propaganda;Henri Malosse;Mathias Corvinus Collegium;Voice of Europe;

2025-02-10 17:42:00 CET

A magyar államig, az Orbán-kormány köreiig vezetnek a szálak az orosz propaganda európai közvetítésével vádolt portál, a Voice of Europe körül tavaly kitört botrányban – írja elemző cikkében a német t-online portál.

2024 márciusában a cseh titkosszolgálat derített fényt egy hálóra, amely a prágai székhelyű Voice of Europe-on a középpontban terjesztette az orosz propagandát. Ennek célja az volt, hogy eltántorítása az Európai Uniót Ukrajna támogatásától az Oroszország elleni háborúban. A Deník N portál cseh külügyminisztériumi forrásokra hivatkozva akkor azt közölte, hogy egyes európai politikusok együttműködtek a Voice of Europe-pal, Oroszországból kaptak fizetést, ezekből az összegekből egyes esetben az európai parlamenti választási kampányra is jutott német, belga, francia, magyar, holland és lengyel politikusok is kaptak. A Voice of Europe a leleplezés után már nem volt elérhető.

Németországban a botrány kitörése után ügyészségi vizsgálat indult a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) politikusa, Petr Bystron ellen, aki tagadta a vádakat. Belgiumban a szintén AfD-s Maximilian Krah egykori asszisztensének irodájában és otthonában tartottak házkutatást. Az EU szankciókat rendelt el az akció mögött állókkal szemben.

A Voice of Europe mögött annak az Kreml-közeli ukrán oligarchának, Viktor Medvedcsuknak az alakja sejlik fel, akit Vlagyimir Putyin ukrán elnöknek szánt Ukrajna 2022. február 24-i lerohanása után. Lányának maga Vlagyimir Putyin a keresztapja, az orosz elnök azt mondta nem állnak közel egymáshoz Viktor Medvedcsukkal, de kiválóan ismerik egymást. Ami eddig nem volt világos, hogy az ukrán oligarchának ki segített ebben az egészben, a t-online pedig felfedezett egy magyar kapcsolatot. Ennek egyik láncszeme a brüsszeli születésű francia lobbista, Henri Malosse jelenti, aki évtizedeken át az európai politikai színtér peremén építette a karrierjét, a kereskedelmi kamarákat képviselte az EU-ban, két és fél évig az uniós tanácsadó szerv, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke volt. 2019-ben és 2020-ban elkísérte Viktor Medvedcsukot egy párizsi és egy berlini parlamentben tett látogatásra. 2021-ben Kijevben találkoztak, amikor pedig Viktor Medvedcsukot a háború kitörése és látványos szökése után az ukránok őrizetbe vették, Henri Malosse volt az, aki közbelépett. Szabadulása után az ukrán oligarcha ügyvédje nyilvánosan köszönetet mondott neki.

A szálak a müncheni Presseclubban 2023-ban tartott Ukrajna-konferencián futottak össze, amelyet az Európai Újságírók Szövetsége (VEJ) rendezett, és amelyre Henri Malosse és a horvát európai parlamenti képviselő, Ladislav Ilčić a német lobbista és VEJ-elnök, Ralf Schnaider társaságában ült be. Erről exkluzív hírforrásként a Voice of Europe számolt be legalább három szerzőmegjelölés nélküli cikkben. Henri Malosse interjút is adott a portálnak, a konferenciával párhuzamosan pedig a Rating Group ukrán közvélemény-kutató intézet felmérést végzett Ukrajnában a VEJ számára, amelyre egy folyóirat, a European Conservative adott megbízást.

A negyedévente megjelenő European Conservative elég közel állhat az Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs vezette fideszes káderképzőhöz, a Mathias Corvinus Collegiumhoz (MCC), a folyóirat kiadójának, a a European Conservative Nkft.-nek a címe legalábbis ugyanaz, mint az MCC-é. Azt nem tudni, a felmérést ki finanszírozta, de jó eséllyel a magyar adófizetők, hiszen a folyóirat 2023-ig összesen 1,678 milliárd forint támogatást kapott a közpénzből működő Batthyány Lajos Alapítványtól.

Az MCC nem válaszolt a t-online kérdésére, hogyan szerveződik a partnerség az European Conservative-val, Henri Malosse pedig azt állította, soha nem volt semmilyen kapcsolata a Voice of Europe-pal. Viktor Medvedcsukról ugyan nem beszélt, de ami azt illeti, ő is elég mélyre merült már a NER-ben: tagja annak az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácsnak (EuCET), amelyet nemzetközi együttműködésben a Békemenet-sorozatról ismert CÖF-CÖKA. Olyannyira, hogy a 2024-es Békemeneten maga Henri Malosse is megjelent. A francia lobbista – a t-online szerint Viktor Medvedcsuk brüsszeli embere – szívélyes viszonyban lehet az MCC-vel is: 2023 októberében részt vett egy beszélgetésben Orbán Balázzsal a miniszterelnök politikai igazgatójának az akkor megjelent könyvéről, 2024. március 11-én pedig vendégszerepelt az MCC konferenciáján.