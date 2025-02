- Műszaki meghibásodás okozhatta a mozdonytüzet a Keleti pályaudvaron

tűz;MÁV;elismerés;Keleti pályaudvar;pénzjutalom;

2025-02-11 17:40:00 CET

A tűz keletkezésének pontos okát továbbra is vizsgálják a szakemberek, ugyanakkor valószínűsíthetően nem szándékosság, hanem műszaki meghibásodás áll a hátterében – közölte a MÁV azzal kapcsolatban, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – január 17-én az esti órákban tűz ütött ki a Keleti pályaudvar kocsiműhelyénél, utasforgalom elől elzárt területen. Az egyik tárolóvágányon álló, kizárólag a vonatok előfűtésére szolgáló villamos fűtőmozdony kapott lángra, majd a tűz átterjedt egy másik fűtőmozdonyra is.

A vasúttársaság közleménye felidézi, a további károkat sikerült megakadályozni, miután 11 munkatársa hősies, gyors és profi cselekvésével több mint 30 vasúti kocsit mentett ki a szomszédos vágányokról. A bátorságuk elismeréséül ma pénzjutalommal járó vezérigazgatói dicséretben részesültek. Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója, a MÁV-csoport vezetője elismerésében úgy fogalmazott, „vasutasnak lenni több mint, munka: hivatás. A hivatását pedig nem csupán az eszével, a tudásával szolgálja az ember, hanem a szívével is. Így történhet meg, hogy a vasutasok akár a saját testi épségükkel sem törődve cselekszenek, ha a helyzet úgy kívánja. Január 17-én pedig szükség volt erre az elhivatottságra, amiért most 53 ezer kolléga és sok millió utas nevében köszönetet mondunk”. A mentésben részt vevő egyik tolatásvezető füstmérgezés gyanújával kórházba került, de már jól van, szerencsére hamar kiengedték a kórházból.

A MÁV arról is beszámolt, hogy a tűzben nemcsak a két előfűtő mozdony vált használhatatlanná, hanem a hozzájuk kapcsolódó kábelek is megrongálódtak, ezért hosszabb ideig elhúzódik a helyreállítás folyamata. Ebből azonban az utasok nem érzékelnek semmit, mivel a szakemberek több – vonatok vontatására nem használt – villanymozdonyt állítottak be a járművek előfűtésére, illetve módosították a pályaudvar éjszakai technológiai rendjét is.