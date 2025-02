- Lázár János: Van egy osztrák megszállási terv, emiatt akadt meg a Fertő tó fejlesztése

Fertő tó;Magyarország;Ausztria;Lázár János;Sopron;

2025-02-11 17:17:00 CET

„Az itt élők akaratával szemben sem akarunk fejleszteni” – jelentette ki Lázár János Sopronban. Az építési és közlekedési miniszter hozzátette, az M85-ös megépítéséről, Sopron belterületei útjairól konszenzus volt, és azt ajánlotta, hogy a Fertő tó jövőjéről is legyen „normális megoldás”.

A Világgazdaság tudósítása szerint Lázár úgy fogalmazott,

„tiszteletben tartjuk a természet adottságait, azokat meg akarjuk őrizni, de azt is akarjuk, hogy a magyar választópolgárok ugyanolyan szolgáltatásokban részesüljenek, mint az osztrák oldalon, a Fertő tó mellett szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok”.

Reméli – folytatta a tárcavezető –, a zöld radikális szervezetekben is van annyi megértés, hogy a soproniak is szeretnének eljutni a vízhez, és amit szabad Ausztriában, azt szabad Magyarországon is. Sőt, itthon jobb és minőségibb dolgok jöjjenek létre.

„Megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy ha az északi vitorláskikötő sarkánál kiáll az ember, akkor Rusztnál egy »Disneylandet« lát a vízen (…) ez sem az osztrák széplelkűeknek, sem az zöldeknek nem zavarja az érdekeit”

– állapította meg. A miniszter közölte, azt látni kell, hogy van egy osztrák megszállási terv, amelynek lényege, hogy minél több minden az osztrák érdekeket szolgálja, vagyis a Fertő tó osztrák része „legyen egy nagyon jó hely”, és közben „megakadályozzák a magyar rész fejlesztését”. Hozzátette, a kormány elfogadja, hogy a környezetvédők féltik a Fertő tavat, és támogatja, hogy Barcza Attila országgyűlési képviselő közvetítésével folytassanak le egyeztetéseket a civilekkel.

Lázár János arról is beszélt, hogy Sopron kitörési pontja az M85-ös gyorsforgalmi út megépítése volt, amelynek záró szakaszát tavaly decemberben adták át. Az elmúlt években a csornai szakasz megépítésétől kezdve mintegy 400 milliárd forintot költöttek az út megépítésére. A következő egy évben pedig mintegy 6 milliárd forintból állami tulajdonban lévő belterületi utakat újítanak fel.