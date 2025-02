- Nem az infláció, az Orbán-kormány kapott mélyütést

Orbán-kormány;infláció;kommunikáció;Mélyütés;

– A kormányzati kommunikációt utolérte a valóság, a felidézhető múlt kijelentései pedig megbosszulják magukat – értékelte lapunk érdeklődésére az elhamarkodott hurráoptimizmust Bőhm Kornél kommunikációs szakértő. – A drágulás nem oldalfüggő, mindenkit egyformán érint. Valószínűleg az ellentmondásos kommunikáció még a törzsszavazókban is minimális meghasonlást, elbizonytalanodást okozhatott.

Arról, hogy milyen megoldások jöhetnek szóba a kabinet számára a kudarc leplezése érdekében, Bőhm Kornél úgy vélte: elfogadható magyarázatokra kell építenie a kormánykommunikációnak, amihez inkább az eddigi narratívát kéne újrakeretezniük, hiszen a hibák beismerése „öngyilkosság” lenne. Ez azonban a szakértő szerint jókora kihívás: a drágulás alapvetően a mindennapokhoz köthető, s ezt sokkal nehezebb megmagyaráznia a politikai kommunikációnak.

Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet vezető elemzője úgy vélekedett: Nagy Márton akár Orbán Viktor és a Fidesz politikai „sírásója lehet”. „Azt biztosan tudjuk, hogy Nagy előrejelzései eddig nem váltak valósággá; kérdés, a miniszterelnök meddig bízik a varázslójában.” – fogalmazott.

Az elemző kitért arra is: számára nem volt meglepetés, hogy Nagy Márton már a KSH-adatok napvilágra kerülése előtt árstopokat lengetett be. Az utóbbi hetekben alighanem a kormány is tudatában volt az árak nagyobb mértékű emelkedésének, s már előre „a cselekvő kormány” képét igyekezett láttatni. Ember Zoltán Levente felhívta a figyelmet arra is: a mostani inflációs kudarc a miniszterelnök által megindított jóhír-dömpingbe rondít bele. Kérdés, mennyire. Az elemző szerint a „hatalomgyár” ma is ép, változatlanul a Fidesz felé lejt a pálya, de a gazdasági kérdéseket nem lehet alábecsülni.

– A választók legfontosabb problémájuknak a jövedelmi kilátásaikat és az áremelkedéseket tartják. Tizennégy hónap van hátra a választásokig, ha a gazdasági a helyzet nem javul, és a Fidesz nem nyúl bele az alkotmányos rendbe, úgy Orbán Viktor komoly bajban találhatja magát 2026-ban.