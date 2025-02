- Orosz katonai gép hatolt be a lengyel légtérbe

Oroszország;Lengyelország;légtérsértés;

2025-02-12 08:19:00 CET

Kedden egy orosz SU-24MR katonai gép repült a lengyel légtérbe a Gdanski-öböl térségében – írja a Reuters.

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közölte, a gép 6,5 kilométer mélyen hatolt be a lengyel légtérbe, és valamivel több, mint egy percig maradt ott, mielőtt irányt változtatott volna. A légteret felügyelő lengyel szolgálatok kapcsolatba léptek az orosz féllel, mely megerősítette a légtérsértés megtörténtét, és arról számolt be, hogy az a repülőgép navigációs rendszerének meghibásodása miatt következett be.

A katonai repülő a kalinyingrádi exklávéból indult. Tomasz Siemoniak lengyel belügyminiszter közölte, „az oroszok régóta szondáznak, próbálkoznak és tesztelnek a Balti-tengeren”. Hozzátette, a lengyel külügyminisztérium értékelni fogja a helyzetet és reagálni fog rá.