- Karácsony Gergely kártérítési pert indít a szolidaritási adó miatt

Karácsony Gergely;kártérítési per;szolidaritási adó;

2025-02-12 14:01:00 CET

50 milliárd forint. Ez a bűvös szám. Ennyiért akarta a kormány Rákosrendezőt eladni egy arab milliárdosnak. És ennyi pénzt akar elkobozni a kormány idén Budapesttől. Hát nem fog. Mert visszavesszük a budapestiek pénzét a város számára. Indul a kártérítési per - közölte egy szerdai Facebook-posztjában Budapest főpolgármestere.

Karácsony Gergely bejegyzésében arra a kormányrendeletre reagált, amely szerint a városnak 89 milliárd forintot kellene szolidaritási adóként befizetnie az államnak.

A városvezető számításai alapján ugyanakkor Budapest különféle jogcímeken idén körülbelül 39 milliárd forintot kap az államtól, tehát a tényleges különbség mínusz 50 milliárd forint. A főpolgármester emlékeztetett: Tarlós István hivatali idejének utolsó évében még csak 5 milliárdot kellett a városnak befizetnie, idén viszont már 89 milliárdot követelnek tőlük.

Szerinte ez a fajta elvonás „szolidaritásnak” semmiképpen sem nevezhető, hiszen sem Budapest bevételeihez, sem kiadásaihoz nincs köze, inkább a kormány Budapest-ellenes politikájának újabb jele. Úgy véli, a kormány által várt elvonás politikai okokra vezethető vissza, és „nincs hazugabb dolog” annál, minthogy mindezt szolidaritásnak nevezzék.

Felidézte, hogy korábban az Alkotmánybíróság is alaptörvény-ellenesnek ítélte az elvonást. „Az ítélőtábla végzése szerint 28 milliárd visszajár a városnak. Amint kézhez kapjuk az írásbeli végzést, indítjuk is a kártérítési pert, hogy visszaszerezzük a város pénzét a budapestieknek a kormánytól. A 2024-re vonatkozó per folyamatban van, annak tétje már 40 milliárd forint. Megvédjük Budapest pénzügyi szuverenitását is” - zárta sorait Karácsony Gergely.