- Visszaélnek az MVM Next nevével

2025-02-12 17:53:00 CET

Olvasónk több, az elmúlt hónapok során az email-címére érkező, az állami MVM Next földgázszámláira megtévesztésig hasonló levelet osztott meg lapunkkal.

Ezeken a nevét, címét és valós azonosítóit nem, de kamu azonosítószámokat feltüntettek és az úgymond több ezres-tízezres gázszámlatartozásának a levélbe illesztett linken keresztüli kifizetésére kérték. A kamuszámla olyannyira hasonlított a valódira, hogy abban szerepelt az MVM Next csalások elleni figyelmeztetése és a kormánypropaganda „rezsiboksza” is. Bár természetesen nem kattintott, alaposabb vizsgálattal arra jutott, hogy a legutolsó levelet az Mvmnext.org címről küldték. Ez a .hu-végződésen kívül megegyezik az MVM Next valós webcímével. A kattintás utáni, szintén gyanús cím minden bizonnyal egy adathalász oldalt fedett, ahol, ha jóhiszeműen, rezsifizetés szándékával, megadná kártyaadatait, a csak erre váró csalók hamar le is ürítenék a bankszámláját. Kutatásaink szerint az Mvmnext.org nyilván rosszhiszemű bejegyzője az adatbázisokban titkosként szerepel.

Az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre az MVM válasz helyett egy közleményt juttatott el lapunknak.

Eszerint a csalók az utóbbi idők során gyakorta túlfizetési értesítőket küldenek. Az adahalászok a bankkártyaadatok megszerzése érdekében az ügyfeleket a hamis levelek „visszatérítés” linkjén keresztül irányítják saját oldalukra. Pedig az MVM Next így soha nem térít vissza túlfizetést:

azt alapesetben korábbi tartozás vagy későbbi számlák ellenében tudják be és csak külön igénylésre utalják vissza

– szögezik le. Az MVM Next saját oldalán sosem kér bankkártyaadatokat: az online számlafizetést a CIB Bank biztonságos felületén bonyolítják. Az MVM Next elhatárolódik minden csalási kísérlettől, amelyek felderítésében együttműködnek a hatóságokkal – rögzítik.