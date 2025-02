- Spronz Júlia: Megelőzhető lett volna a japán nő halála, a rendszer úgy rossz, ahogy van

gyilkosság;családon belüli erőszak;Patent Egyesület;Spronz Júlia;

2025-02-13 17:15:00 CET

Megelőzhető lett volna annak a japán asszonynak a halála, akit korábbi férje gyilkolt meg az V. kerületben – jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában a Patent Egyesület jogásza.

Spronz Júlia – aki folyamatosan kapcsolatban volt az áldozattal, aki tőlük kért segítséget – szerint ha csak egy kicsit komolyabban veszik az asszony feljelentéseit, akkor talán a férfi visszafogta volna magát. Más problémák is akadtak: az egyesület tanácsára a nő lecserélte a zárat a lakásban, mire a férfi kihívta a rendőröket, akik megmondták neki, hogy ha oda szól a lakcímkártya, akkor köteles beengedni. Spronz Júlia hangsúlyozta, nem azt állítja, hogy a rendőrök szabálytalanul jártak el, de ez egy fontos megerősítés volt az exférj számára, aki úgy érezhette, nyeregben van.

Beszélt arról is, hogy számításai szerint jelenleg 220 ezer olyan nő van Magyarországon, aki szexuális és/vagy fizikai erőszaknak van kitéve, jelentős hányaduknak az élete is veszélyben van. nehezítő tényező a hatóságok hozzáállása, mivel könnyen megkaphatja: ha sokat panaszkodik, akkor akár a hamis vád miatt büntetőeljárás indulhat ellene. Így sokszor csak két veszekedő szülőt látnak a hatóságok, akik nem bírnak egymással, és ezt a konfliktus kívánják ilyen módon elintézni. Nagyon sok esetben azt látni, hogy inkább kihátrálnak, mondván, nem tudjuk eldönteni, kinek is van igaza – magyarázta Spronz Júlia, aki egyben nyomatékosította: a rendszer úgy rossz ahogy van.

A rendőrségen belüli személyi felelősségre vonást Spronz Júlia kevésnek tartja, a rendszer alapjait kellene megpiszkálni. Erre a most kialakult társadalmi felháborodás nyomán esélyt is lát. Azonban már kevésbé látványos jelek is akadnak, hogy a rendőrség komolyabban veszi ezeket az ügyeket: a Patent Egyesület egyik ügyfele jelezte, egyik bejelentésére nagyon gyorsan reagáltak és már másnapra kapott időpontot. A jogvédő reménykedik, hogy ez a hatás nem egy-két hónapig tart, hanem öt év múlva is hasonló ügykezelés lesz tapasztalható. A jogi környezetről szólva elmondta, hogy az a jelenleginél hatékonyabb fellépést is lehetővé tenne, ugyanakkor számos ponton kellene változtatni a jogszabályokon is. Én most úgy látom, hogy mozgás van, és mi biztos nem fogjuk hagyni, hogy megint semmi se történjen – fogalmazott Spronz Júlia.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája ide kattintva érhető el.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

Online bántalmazás vagy visszaélés esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Internet Hotline internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálathoz bárki tehet bejelentést a bejelentőfelületen keresztül.