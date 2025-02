- Öt rendőr ellen fegyelmi eljárás indult a lakástűzben meggyilkolt japán nő ügye miatt, egy osztályvezetőt felmentettek

rendőrség;gyilkosság;fegyelmi eljárás;ORFK;

Hibáztunk. A január 29-én Budapesten megölt japán nő korábban a volt férje fenyegetése miatt fenyegetés elutasítása, és a laptopjának ellopása miatt indult nyomozás hiányosságai miatt Budapest rendőr-főkapitánya teljes körű belső kivizsgálást rendelt el. A vizsgálat most lezárult ‒ jelentette be kedd délelőtti sajtótájékoztatóján Fülöp Gergely, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztályának vezetője.

Egyben közölte,

a vizsgálat megállapításai alapján az V. kerületi rendőrkapitányságon öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult. Ezen belül egy alosztályvezetőt más beosztásba helyeztek, míg egy osztályvezetőt felmentettek a beosztásából. A közösségi médiában a BRFK nevében közzétett méltatlan hozzászólások miatt plusz egy fővel szemben fegyelmi eljárás indult, őt, a Facebook-oldal üzemeltetéséért felelős admint leváltották.

Fülöp Gergely a szakmai hibákért elnézést kért, és közölte, Budapest rendőr-főkapitánya ezen kívül elrendelte, hogy bővítsék ki a családon belüli erőszak témában érzékenyítő tréningre kötelezett kollégák létszámát.

A sajtótájékoztatón Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálatának szolgálatvezetője elmondta, az eset kapcsán az országos rendőr-főkapitány a bűnügyi főigazgatóság útján

elrendelte a kapcsolati erőszak miatt tett feljelentések ügyében az elmúlt évben hozott valamennyi elutasító határozat felülvizsgálatát országszerte,

a bűncselekmény vagy bizonyíték hiányára alapozott, nyomozást megszüntető határozatok felülvizsgálatát ugyancsak országosan, az elmúlt év vonatkozásában,

a folyamatban lévő ügyek fokozott szakirányítói felügyeletét. Így nemcsak az ORFK, hanem a területi rendőri szervek is szakirányítói jogkörükben eljárva kötelesek a kapcsolati erőszak miatt folyó ügyekben ezt a tevékenységüket fokozott körültekintéssel és felelősséggel végezni.

A rendőrség múlt szerdán kért bocsánatot a lakástűzben meghalt nő ügyében folytatott kommunikációja miatt. Gál Kristóf akkor közölte, ez a megengedhetetlen stílus sajnálatos módon árnyékot vet arra a szakmai munkára, amelyet a nyomozók, helyszínelők és szakértők ebbe az ügybe fektettek. Hozzátette, hogy az országos rendőrfőkapitány a kommunikációs gyakorlat felülvizsgálatát rendelte el.

A BRFK egy nappal korábban számolt be arról, hogy a japán nő gyilkosság áldozata lett. Hogy az első állításokkal szemben mégis idegenkezűség történhetett, arra a Patent Egyesület hívta fel a figyelmet, amelynek a nő az ügyfele volt. A szervezet közlése szerint a Budapesten élő, két kisgyerekét egyedül nevelő nő, aki 2023-ban kért jogi segítséget, rettegett az őt korábban hosszú ideig bántalmazó volt férjétől, és vissza akart térni szülőhazájába a gyerekeivel, amihez az apa nem járult hozzá.

Szombat délután több száz ember gyűlt össze a Budapest V. kerületében lévő Stollár Béla utcában, hogy a meggyilkolt nőre emlékezzen. A Patent Egyesület a főhajtás mellett demonstrációt is szervezett Amíg nincs változás, a következő áldozat már most veszélyben van címmel, ennek a résztvevői fél 4-kor gyülekeztek az V. kerületi Rendőrkapitányság épülete előtt, ahonnan aztán a Kossuth térre, az Országház elé vonultak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón úgy vélte, az ügyben nemcsak a rendőrségi, hanem a bírósági gyakorlatot is felül kellene vizsgálni.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája ide kattintva érhető el.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

Online bántalmazás vagy visszaélés esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Internet Hotline internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálathoz bárki tehet bejelentést a bejelentőfelületen keresztül.