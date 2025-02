- A japán külügyminiszter megerősítette, hogy a Budapesten meggyilkolt japán nő már 2022-ben is segítséget kért

külügyminiszter;nagykövetség;meggyilkolt japán nő;

2025-02-13 18:48:00 CET

A Budapesten lakástűzben meggyilkolt 43 éves japán nő 2022-ben családon belüli erőszak miatt a japán nagykövetségnél is segítséget kért, ők azonban a magyar rendőrséghez irányították, akik nem tettek az ügyben semmit - erősítette meg Takesi Ivaja japán külügyminiszter beszélt a Tokyo Weekender szerint.

A tragédia Japánban is központi témává vált, a magyar rendőrségre nézve pedig egyre égőbbek a részletek. Lapunk néhány napja a Japan Today nyomán írta meg, hogy Japán magyarországi követségét is felkereste az a nő, akit pár hete ölt meg korábbi, ír származású férje Budapest V. kerületében. A lap cikke szerint tavaly nyáron arról számolt be a követségnek, hogy családon belüli erőszak áldozata, és segítséget kért a gyermekei hazatérésének megkönnyítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésében. A képviseleten azonban azt tanácsolták neki, hogy próbálja meg rendezni a helyzetet volt férjével. Egy barátja elmondása alapján a nő túlságosan félt az ír férfitól ahhoz, hogy tárgyaljon vele.

Takesi Ivaja szerdai sajtótájékoztatóján „rendkívül fájdalmasnak” minősítette a nő halálát, de állítása szerint a japán külképviselet megtette, ami elvárható tőlük. Csakhogy 2024-ben a nő ismét felkereste a nagykövetséget, akkor már azzal, hogy gyermekei útlevelét kérje ki, mivel haza akart költözni velük Japánba. Azonban ekkor is elutasították, azzal, hogy ez nem lehetséges az apjuk írásos beleegyezése nélkül. A magyar rendőrség azonban azóta sem csinált semmit, noha már 2023-ban megmutatta nekik azt a fenyegetést, amelyben volt férje azt helyezte killátásba, hogy a nő „kínok között fog meghalni”. Már ekkor úgy érezte, hogy a rendőrség addig nem fog cselekedni, amíg nem folyik vér.

A történtek miatt a rendőrség öt tiszttel szemben indított fegyelmi eljárást. Egy osztályvezetőt elbocsátottak, egy alosztályvezetőt pedig más beosztásba helyeztek át. A közösségi médiában a BRFK nevében közzétett méltatlan hozzászólások miatt plusz egy fővel szemben fegyelmi eljárás indult, őt, a Facebook-oldal üzemeltetéséért felelős admint leváltották. A rendőrség által elkövetett hibákért és hiányosságokért elnézést kértek, Budapest rendőr-főkapitánya ezen kívül elrendelte, hogy bővítsék ki a családon belüli erőszak témában érzékenyítő tréningre kötelezett kollégák létszámát.