- Megszavazta a szenátus, az oltásellenes, konteóhívő Kennedy az Egyesült Államok új egészségügyi minisztere

2025-02-13 20:40:00 CET

Megszavazta a szenátus Donald Trump adminisztrációjának egyik legbotrányosabb jelöltjét, így mostantól a vírusszkeptikus, oltásellenes, összeesküvés-elmélet hívő Robert F. Kennedy az Egyesült Államok egészségügyi minisztere - számolt be róla a CNN.

Az amerikai törvényhozás felsőháza 52-48 arányban szavazta meg a tárcavezetőt, ami nagyrészt megfeleltethető a pártarányoknak, azt leszámítva, hogy Mitch McConnell kentucky-i republikánus szenátor nemmel szavazott Kennedyre. A demokraták és a függetlenek mind nemmel szavaztak. McConnell amúgy három ízben sem szavazta meg Trump miniszterjelöltjeit, ezzel többször szavazott ki a frakcióból, mint bárki más a republikánusok közül.

Ennek ellenére a CNN Szerint a szavazás eredménye azt jelzi, hogy Trump meglehetősen nagy befolyást tud gyakorolni a republikánus szenátorokra, hiszen végső soron minden olyan jelöltet sikerült megszavaztatni, akiknek megosztó mivolta miatt nem volt egyértelmű, hogy nem lesz ellenállás. Kennedy mellett ilyen volt Pete Hegseth mint védelmi miniszter és Tulsi Gabbard mint az amerikai hírszerzés igazgatója. Mitch McConnell ugyanakkor mindhármuk ellen szavazott.

A CNN kitér rá, hogy a veterán republikánus szenátornak - aki egyébként 2024 novemberéig, 17 éven át volt a párt szenátusi frakcióvezetője - évek óta feszült a viszonya Donald Trumppal, részben a konfrontatív, konfliktuskereső politikája miatt. Mindemellett az összeesküvéselmélet-hívő Kennedyvel természetesen szakmai fenntartásai is vannak, már csak azért is, mert gyerekkorában túlélte a poliovírus okozta gyermekbénulást, amely betegséget például a védőoltásoknak köszönhetően sikerült megfékezni az elmúlt bő fél évszázadban. Beszédében, melyben kifejezte ellenző álláspontját Kennedyvel szemben, ezt is felidézte. Mint fogalmazott, a kabinet megérdemelne egy olyan egészségügyi tárcavezetőt, aki elismeri az életmentő oltások hatékonyságát, és aki bizonyítani tudja az amerikai egészségügyi rendszer alapvető elemeinek megértését.

Robert F. Kennedy természetesen máshonnan is kapott bírálatokat a meghallgatásán, Bernie Sanders vermonti szenátor például arra reflektált, hogy Kennedy korábban azt állította, az oltások autizmust okoznak. Ennek cáfolatára több tucat tanulmányt hozott fel, majd megkérdezte, elfogadja-e a biztonyítékokat. „Ha megmutatja nekem azokat a tanulmányokat, akkor feltétlenül…” - válaszolta Kennedy, mire Bernie Sanders úgy fogalmazott: „Ez nagyon aggasztó válasz, hiszen a tanulmányok elérhetőek. Az ön feladata, hogy pályázóként megvizsgálja ezeket a tanulmányokat.”