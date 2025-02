- Turistákat lehúzó bűnbandára csapott le a rendőrség a budapesti bulinegyedben

rendőrség;bűnbanda;csalás;bulinegyed;

2025-02-13 21:37:00 CET

Bárokban szórakozó külföldiek italfogyasztásának túlszámlázásából gazdagodott az az öt férfi és öt nő, akiket csalással gyanúsít a Készenléti Rendőség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A több száz sértettből eddig azonosítottak száma 33 személy, az okozott kár meghaladja az egymilliárd forintot - számolt be honlapján a rendőrség.

Az ügyben még tavaly indult büntetőeljárás csalás és más bűncselekmények elkövetése miatt, miután olyan információk jutottak el a nyomozókhoz, hogy egy bűnbanda budapesti bárokban szórakozó külföldi turistákat ver át úgy, hogy italfogyasztásuk árának többszörösét fizettetik ki velük.

Mint írták, az eljáráshoz több olyan ügyet egyesítettek, amikben korábban a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozott, végül sikerült azonosítani a csalásra szakosodott szervezet tagjait, és tevékenységüket leleplezni. A gyanú szerint a csoport női tagjai egy társkereső telefonos alkalmazáson keresztül cserkészték be kiszemeltjeiket, akik általában jómódú, hazánkba látogató külföldi férfiak voltak. Legtöbbször Budapest VII. és VIII. kerületében találkoztak velük, majd elhívták őket a bulinegyed valamelyik bárjába. A szórakozóhelyen a konzumnők egymás után rendelték maguknak a drága italokat, majd annak ellenére, hogy a férfiak italfogyasztása általában minimális volt, a nők velük fizettették ki az általuk rendelt alkoholt is. A POS-terminálokon megjelent összegek azonban egyáltalán nem álltak arányban az elfogyasztott italok mennyiségével. Előfordult, hogy a vendég ittasságát kihasználva a bankkártyájáról többször is leemeltek pénzt. Volt olyan sértett, akit egy éjszaka alatt több mint egymillió forintjától fosztottak meg - olvasható a rendőrségi beszámolóban.

A közlemény szerint a szervezet hierarchikusan és konspiráltan működött: a bűnbandát a bárok tulajdonosai irányították, de voltak olyanok is, akiket csak névleg vettek be az üzletbe. A konzumnők mellett a csalásba be voltak szervezve a pultosok, a pincérek és a biztonsági őrök is. A bűnszervezet tagjai gyakran vérségi, vagy élettársi viszonyban álltak egymással.

A bizonyítékok összegyűjtése után közel kétszáz rendőr vett részt a bűnbanda tagjainak lekapcsolásában. Február 11-én reggel Dunaharasztiban és Budapesten tíz különböző helyszínen, egyszerre fogták el a tíz elkövetőt, míg további kilenc helyszínen – köztük az elkövetések helyszínéül szolgáló szórakozóhelyeken – szintén kutatásokat hajtottak végre. Ennek alkalmával számlákat, bélyegzőket, szerződéseket, telefonokat, POS-terminálokat, illetve azokhoz tartozó iratokat foglaltak le, de találtak gáz- és riasztófegyvert, valamint kábítószergyanús anyagokat is. Az egyik bárban egy ATM automata is üzemelt, annak pénzforgalmát szintén vizsgálják.

A nyomozók összesen 100 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat a bűnözőktől. Ezek között volt készpénz, befektetési aranytömb, ékszerek, valamint egy motor és egy elektromos roller is. A fentieken túl további 100 millió forint értékben zároltak bankszámlákat és ingatlanokat is. Mint írták, az ügy érdekessége, hogy a nyomozóknak azt a 30 millió forintot is sikerült megtalálniuk, amit az egyik gyanúsított a kertjében ásott el, gondolva, hogy lebukás esetén a hatóságok azt nem találják meg. Nem jött be a terv.

Az öt férfit és az öt nőt több mint 30 bűncselekménnyel gyanúsították meg. Ezek többsége bűnszervezetben elkövetett csalás, de van köztük üzletszerűen, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélve elkövetett lopás is. A tíz gyanúsított közül a nyomozók nyolcat őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat - zárul a hatósági közlemény.