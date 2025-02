- Már saját készítésű gin márkája is van Tiborcz István cégbirodalmának

Tiborcz István;BDPST Group;gin;

2025-02-14 07:23:00 CET

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának adatbázisa szerint a Tiborcz István cégbirodalmába tartozó BDPST Hotel Management Zrt. tavaly októberben kezdeményezte a Blumenizer szó védjegyoltalmát – vette észre a 444.

A portál szerint az eljárás még folyamatban van, az adatbázisból sok információ nem derül ki, csupán annyi, hogy eredetileg különleges gyorsított eljárást kértek volna, végül azonban a gyorsított eljárási díj megfizetésének elmulasztása miatt maradtak a klasszikus eljárásnál. A gyorsított eljárás esetén egyébként 90 ezer forintot kellett volna befizetni, a normál eljárás 51 ezer forintba kerül. Annyi még tudható, hogy a Blumenizer „alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez” szolgál.

A 444 megkeresésére a BDPST Hotel közölte,

„a Blumenizer a BDPST Group saját készítésű gin márkája, amelyet kizárólag a Botaniq Collection ernyőmárka alatt működő egységekben forgalmaz.”

A válaszból nem derült ki, hogy ezt itthon vagy külföldön készítik, és mely céggel álltak össze.

A Botaniq Collection ernyőmárka – melyhez egyebek mellett a turai kastély, a Flava Kitchen, és a budai magánklub is tartozik – legfőbb felelőse Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya, Tiborcz István felesége. A gin egyébként már koktél formájában és magában is felkerült az olasz életérzésre épülő Alelí Budapest Dani García étterem itallapjára. Magában 2800 forintba kerül a 4 centiliter, emellett kétféle koktél alapanyagaként is szolgál: a 4900 forintba kerülő, cseresznyés, édeskésebb, articsókalikőrös Novoccento-é és a 4200 forintos citrusos-uborkás ízvilágú Otto e Mezzo-é.