- Rossz hír

Nem tudom, ki találta ki, de biztos volt tesztje: vajon működik-e az új szlogen, érdemes-e erre építeni a kommunikációt? De akárki is volt az ötletadó, célba ért vele. Célba ért, mert a kormány megvette – itt ugye mindennek ára van – és január elejétől alkalmazza is. Szóval az új esztendő meghozta a jó híreket is. Illetve a johir.kormany,hu portált. Íme a beköszöntő: Üdvözöljük a 2025. január 1-től elinduló kormányzati intézkedéseket bemutató honlapon. Itt minden olyan programról és döntésről részletes tájékoztatást talál, amelyet az Új Gazdaságpolitikáról szóló Nemzeti Konzultációban elsöprő többségben támogattak a magyar emberek. Az egyes konkrét programokról a témákra kattintva tájékozódhat bővebben.

Az ember óhatatlanul azt keresi, vajon megvan-e ennek a pandanja, azaz elindult-e a rosszhir.kormány.hu portál is, de hát ilyen nincs. Hogy is lenne, amikor ez a hatalom nem ismeri a rossz híreket, a miniszterelnök arról a pénzről is, ami jár, úgy beszél, hogy jó hírként vezeti fel (tudják, a kamatainkról).

Most csak azért vettem elő ezt a dolgot, mert kíváncsi voltam, milyen formában közli a kabinet az infláció ismételt elszabadulását. Mert azt láttam, hogy folyamatosan ünnepeltette magát a 13. havi nyugdíj kifizetése kapcsán, összekötve persze azzal a hazug kommunikációval, hogy Brüsszel elvenné a nyugdíjasoktól ezt a pénzt, arról viszont nem szólt egy szót sem, hogy a nyugdíjakat messze „áron” alul emelte, 3.2 százalékos inflációval számolt, így aztán megint csak az idősek támogatják – mondjuk így: hitelezik – a költségvetést, egészen novemberig. Nagy Márton, Orbán Viktor új csodafegyvere, vagy új jobb keze (Bödőcs: tűzbe tennénk…) adott valamiféle magyarázatot, mármint az infláció elszabadulására, de, természetesen másokat hibáztatott, és külső okokat hozott fel.

Rossz hírt itt csak az ellenzék, Brüsszel, a hajdani Biden-adminisztráció hozott a magyaroknak, no és egy picit még az ukránok, akik átvették Soros György szerepét. Ezeknek a külföldről feltüzelt és fizetett embereknek a dolguk, hogy megbuktassák a magyar kormányt. Felépítették előbb Márki-Zayt, majd Magyar Péter; az előbbit már sikerült lebuktatni és taccsvonalra tenni, utóbbi még Manfred Weber markában van. Így szivárogtak be hazánk területére az ügynökök – Orbán még keresi a rájuk illeszthető terminus technikust – és próbálják , leépíteni a magyarok boldogsághormonjait. De nyugodjunk meg, nem sokáig lesz így: a jövő héten a Fidesz-KDNP frakció ráüti a pecsétet a leszámolási tervre. Azaz: nagyon gyorsan lesz rá jogszabály, amely kisöpri innen mindazokat, akik a rossz híreket gyártják és osztják.

Nem lesznek itt A dinasztiához hasonló filmeket készítő kisiparosok, nem lesznek korrupcióhamisító szervezetek, kizárólag olyanok maradhatnak meg ezen a földön, akik a valóságot, a jó híreket terjesztik.

Azonban nem is lesz szükség ezen hírek terjesztőire, hiszen nem marad más hír itt, csak jó. És akkor nem lesz infláció sem, hivatalos formában semmiképp. Így aztán nem lesz szükség KSH-ra sem; még a végén becsusszan oda valaki, aki magas inflációt fog kiszámolni. Nincs szükségünk ilyen Soros-ügynökökre.