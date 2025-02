- A halleluja hete

Európai Unió;Orbán Viktor;Putyin;Ferenc pápa;

2025-02-15 06:00:00 CET

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban, Trump orosz nyitásáról), hogy „ha egy szóban kellene kommentálnom, akkor azt mondanám, hogy halleluja (…) a Vatikán és Magyarország, két európai ország, amely a béke mellett érvel, és azt mondja, hogy a béke jó, a háború rossz, a többiek meg azt mondják, hogy a béke rossz, a háború meg jó, de most hárman lettünk.”

Ezzel szemben a tény az, hogy valamennyi európai ország a béke mellett volt, és Putyint a háború befejezésére szólította fel. Orbán és Ferenc pápa ezzel szemben Ukrajnára hárította a felelősséget, amiért nem hagyja abba a védekezést. Most úgy látszik, hárman lettek, bár lehet, hogy Trump még maga sem tudja, mit akar. Halleluja! Dicsérjétek az Urat! Vagy Trumpot.

Azt is állította Orbán (ugyanott), hogy „a béke pozícióját morálisan alávalónak minősítette a nyugati gondolkodás”.

Ezzel szemben a tény az, hogy Nyugaton (de persze Keleten, a lengyelek, csehek és a balti országok is) csak a fegyverletétellel elérhető békét minősítették elfogadhatatlannak, különösen az ukránok akarata ellenében. De hogyhogy Orbánnak most nem jut eszébe Trianon? Az is béke volt, nem? Diktálták, mint ahogy most Putyin diktálná, ha Ukrajna és vele együtt Európa megadná magát, nem? Nincs több kérdés.

Azt állította még Orbán, hogy „ha nem állítják új pályára az Európai Uniót, akkor ennek a napjai meg vannak számlálva. Nem kell ebből kilépni, szétesik ez magától is.”

Ezzel szemben a tény az, hogy magától nem fog szétesni, csak azoktól az erőktől, amelyek szét akarják verni. Boris Johnsonnak és Nigel Faragenak a maga részéről ez már sikerült, Orbán keményen dolgozik rajta, és abban bízik, hogy Alice Weidel, valamint Marine le Pen is hozzáteszi a magáét, ha hatalomra kerül. És aztán mi lesz?

Azt állította ezen kívül a miniszterelnök (az úgynevezett konnektivitási politika mellett érvelve), hogy „a magyar gazdaság azért tud olyan életszínvonalat adni az embereknek, amilyet, mert el tudja adni a Magyarországon termelt termékeket a világpiacon.”

Ezzel szemben a tény az, hogy az Európai Unióban a magyar életszínvonal az utolsók közé csúszott, vagyis nem lehet vele dicsekedni, Európán kívül pedig minimális mértékben tudunk eladni bármit is. 2023-ban a teljes magyar kivitel értéke 149 milliárd euró volt, és ebből 132 milliárd (ebből vonjunk le a rend kedvéért egymilliárdnyi orosz exportot) ment Európába. Nevezzük ezt mondjuk európai konnektivitásnak.

Azt állította továbbá Orbán (a szélsőséges német Afd párt vezetőjével, Alice Weidellel folytatott tárgyalásai után), hogy „mindaz, amit az AfD ma képvisel, ha megvalósulna, az jót tenne Magyarországnak.”

Ezzel szemben a tény az, hogy az AfD egyebek mellett az uniós polgárok szabad mozgását, munkavállalását és letelepedését is korlátozná, azzal az ürüggyel, hogy egyesek állítólag a bőkezű szociális ellátás miatt mennek Németországba. Az AfD végső soron akár az unión belüli szabad mozgást is korlátozná. Ha Orbán szerint ez jót tenne Magyarországnak és a magyaroknak, akkor…

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.