- Erősödni akar a Lánczi-féle Szuverenitásvédelmi Hivatal, papírtigrisként fenyeget 33 jogvédő civil szervezetet

- A célkeresztbe került egyesületek a társadalmi igazságtalanságok, a korrupció megakadályozása, a demokratikus intézményszert ért támadások ellen lépnek fel - mondta lapunknak Magyar György ügyvéd azzal összefüggésben, hogy a napokban 33 civil szervezetet fenyegetett meg először a Szuverenitásvédelmi Hivatal, majd Orbán Viktor miniszterelnök.

A Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal egy elemzésében „progresszív-globalista” hátterű szervezetekről írt, amelyek megpróbálják a megrendelő céljainak megfelelően tematizálni a nyilvánosságot „szakértői véleménynek álcázott dezinformációval”. A nyomásgyakorló hálózatot szerinte az Egyesült Államok globalista elitje – köztük is elsősorban Soros György – építette ki, majd finanszírozta évtizedeken át. A kormányfő azt mondta, ezeknek a hazai szervezeteknek jogilag lehetetlenné kell tenni a létezésüket. Később a hivatal elnöke, Lánczi Tamás azt írta, a Brüsszelből finanszírozott Soros-hálózat tagjai súlyosan megsértik Magyarország szuverenitását, ezért ezek ellen a törvény erejével kell fellépni.

A szervezetek bűne az, hogy pályázat útján pénzt kaptak az Európai Unió finanszírozásában zajló, úgynevezett CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) program keretében. A program célja többek között a diszkrimináció felszámolása, a nemek közötti egyenlőség erősítése, fellépés az erőszak ellen, illetve az Európai Unió értékeinek védelme és népszerűsítése.

Megkérdeztük a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, mely jogszabály határozza meg a „politikai nyomásgyakorló szervezet” fogalmát, konkrétan milyen károkat okoztak Magyarországnak a megvádolt szervezetek, erről milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, milyen konkrétumok alapján jelenthető ki, hogy az Európai Unió CERV pályázata Soros György összeesküvésének megvalósítására szolgál, és amennyiben ez igaz, erről adott-e ki hivatalos figyelmeztetést a magyar kormány vagy bármely hatóság? A hivatal azt válaszolta, ők a 2023-as nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény szerint végzik a munkájukat. Feladatuk, hogy feltérképezzék és vizsgálják azon szervezeteket, amelyek külföldről származó támogatás felhasználásával befolyásolhatják a választások kimenetelét. - Az, hogy a felsorolt szervezetek ilyenek, „más forrásokból is igazolást nyert”, és alátámasztja az is, hogy Elon Musk, az amerikai elnök tanácsadója azt mondta, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) „hihetetlenül át van itatva pártpolitikával”, Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig leállította a program finanszírozását.

Magyarázatként a hivatal hozzátette: „Amerikai mintára az Európai Unió is létrehozta azokat a pénzalapokat, amelyeken keresztül ugyanazt a politikai nyomásgyakorló szervezetekből álló hálózatot finanszírozzák. Ami Washingtonban a USAID, az Brüsszelben többek között a CERV, amely Magyarországon döntően olyan Soros-szervezeteket dotál, amelyek a pénzből politikát csinálnak”. Kitért arra is, hogy a magyar törvények alapján a rendszerváltás óta magyar párt külföldi forrást nem fogadhat el. Ez a szabályozás ugyan még nem terjed ki a magyarországi politikai nyomásgyakorló szervezetekre, de azonosításuk és a civil szervezetekről való leválasztásuk a magyar szuverenitás egyik kulcskérdése - fogalmaztak.

Azóta a Hivatal közleményt is kiadott arról, hogy a szuverenitásvédelmi jogszabályok megerősítésén és egy hatékonyabb fellépés lehetőségén dolgozik. Szükségesnek tartja, hogy a valódi civil szerveződéseket elválassza a politikai tevékenységet folytatóktól, valamint a közéleti szervezetek esetében a pártokra vonatkozó szigorú szabályozást kell alapul venni, és meg kell tiltani a külföldi finanszírozást.

Magyar György ügyvéd lapunknak úgy fogalmazott: abszurd az egész. A Szuverenitásvédelmi Hivatal egy papírtigris, a félelemkeltés a célja, de nem kell tőle megijedni. Nem hatóság, csupán hivatal, az általa tett megállapításoknak egyelőre nincs érdemi joghatása. Hozzátette azt is, az Orbán-kormány nem tanult, hiszen a hivatkozott jogszabály miatt egy pert már elvesztett a luxembourgi bíróság (EU Bíróság) előtt, egy második eljárás pedig folyamatban van. Megjegyezte nem tud arról, hogy Magyarországon van olyan civil szervezet, amelynek tevékenysége bűncselekményt valósít meg, de ha lenne, akkor vele szemben a hatóságoknak kellene hivatalból fellépniük.

Figyelemre méltó az is, hogy miközben Vitályos Eszter kormányszóvivő nemrég azt közölte, a kormány zéró toleranciát hirdet a nők elleni erőszak minden formájában szemben, a segélyvonalat és jogsegélyszolgálatot is működtető Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesületet is Egyesült Államok progresszív elitjéhez kapcsolódó hálózat tagjának minősítette Lánczi Tamás hivatala.