- Nemzetgazdasági Minisztérium: Magyar Péter egy vécépapírra is felírhatta volna programját

infláció;gazdaságpolitika;Nemzetgazdasági Minisztérium;wc papír;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-02-16 14:23:00 CET

„Ez egy összefércelt valami, amit (Magyar Péter) nyugodtan felírhatott volna egy vécépapírra is. Az egyes lépések között nagyon sok inkonzisztencia van” – nyilatkozta az Indexnek a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

A kormányközeli portál azt követően kereste meg a tárcát, hogy a Tisza Párt szombati kongresszusán Magyar Péter az Indexnek azt mondta, „nem bántásból, de viccesen azt szoktuk mondani, hogy ha egy kismajmot ide leültetünk, és elkezdi a gombokat nyomogatni, akkor a statisztika alapján több előrejelzése jön be, mint Nagy Mártonnak.” Magyar Péter a rendezvényen ismertette pártja gazdasági programját is: a többi között azt mondta, 5–7 százalékra csökkentenék a gyümölcsök és a zöldségek áfakulcsát, majd később az összes egészséges élelmiszer és a tűzifa áfáját is mérsékelnék.

A tárca szóvivője szerint az ellenzéki politikus által bemutatott elképzelés nem nevezhető valódi gazdasági tervnek. Palóc André egyben értetlenségének adott hangot amiatt, hogy „azok az ellenzéki közgazdászok, akik állandóan a kormány gazdaságpolitikáját kritizálják, miért nem mondják el álláspontjukat erről az összeeszkábált tákolmányról”. Az élelmiszerárakkal kapcsolatban hangsúlyozta: „ahogyan vállaltuk korábban, letörtük, 2024-ben pedig alacsony szintre szorítottuk vissza az inflációt”. Leszögezte, hogy ha ez a probléma ismét jelentkezik, „ismét a padlóra küldjük az inflációt”.

A szóvivő hozzátette, a minisztérium álláspontja szerint az áfacsökkentés nem nyújt megoldást, mert azzal elsődlegesen nem a családok, hanem a beszállítók, a feldolgozók és a kereskedők járnak jól, akik „lenyelik” a csökkentést. Palóc André hangsúlyozta, a kormány és a minisztérium már több gazdasági válságot is sikeresen kezelt. Magyar Péterre utalva megjegyezte, „nem tudom, hogy az érintett ügyeletes nagyotmondó milyen válságot kezelt már, teljesen hiteltelenek a megjegyzései”.

A tárcát érintő bírálatokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egyesek „attól félnek, hogy a 21 pontból álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv eredményei egyre inkább látszódni fognak, és ennek keretében az inflációt kordában tartjuk, a gazdaságot növekvő pályára állítjuk. Értjük mi, hogy ilyenkor a gazdaság sikertelenségében, nem pedig sikerében érdekeltek, a gyengébb idegzettel rendelkezők és a saját maguk jövőjéért aggódók elvesztik a józan eszüket” - vélekedett a szóvivő.