- Európai országokat faggat a Trump-adminisztráció, milyen biztonsági garanciákat tudnak adni Ukrajnának

Ukrajna;Egyesült Államok;orosz megszállás;

2025-02-16 17:54:00 CET

Az Egyesült Államok arra kérte európai szövetségeseit, jelezzék, milyen támogatásra volna szükségük Washingtontól ahhoz, hogy részt vegyenek az Ukrajnának szánt biztonsági garanciákban – derül ki a Reuters birtokába jutott dokumentumból.

A diplomáciai lépést a múlt héten érkezett, és hat kérdést tartalmaz, amelyek egyebek mellett arra vonatkoznak, hogy mely országok csatlakoznának a garancianyújtáshoz, vállalnák-e katonai egységek küldését Ukrajnába egy békemegállapodás keretében, illetve mekkora lenne egy esetleges európai vezetésű haderő létszáma.

Az Európai Uniót sokkolta, hogy Donald Trump amerikai elnök egyeztetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz államfővel anélkül hogy előzetesen egyeztetett volna Kijevvel vagy az európai szövetségeseivel.

A dokumentumban szereplő kérdések egyike az európai országok lehetséges biztonsági kötelezettségvállalásaira vonatkozik. Az egyik így szól:

„Milyen amerikai támogatást tartana szükségesnek kormánya ahhoz, hogy részt vehessen ezekben a biztonsági megállapodásokban? Milyen rövid és hosszú távú forrásokra lenne szükség az Egyesült Államok részéről?”

Két európai diplomata szerint továbbra is folyik a vita arról, hogyan reagáljanak az uniós országok, de felmerült az igény, hogy az EU-tagországok egységes választ adjanak a hétfőn Párizsban tartandó rendkívüli csúcstalálkouzón, amelyen a brit vezetők is részt vesznek. A dokumentum szerint az amerikaiak kíváncsiak arra is, azt is, mely európai vagy harmadik országok vennének részt a biztonsági garanciákban, illetve az adott ország hajlandó lenne-e csapatokat küldeni Ukrajnába egy békerendezés részeként.

„Ha harmadik ország katonai erőit telepítenék Ukrajnába egy békerendezés keretében, mekkora létszámú európai vezetésű haderőt tartanának szükségesnek? Hogyan és hol telepítenék ezeket az erőket, és mennyi ideig?”

– olvasható a kérdések közt. Egyben kitérnek arra is, milyen intézkedéseket kellene meghozniuk az Egyesült Államoknak, a szövetségeseiknek és partnereiknek arra az esetre, ha Oroszország támadást intézne a békefenntartó erők ellen.

Emellett a demars azt is firtatja, az európai országok milyen további katonai erőt, felszerelést és karbantartási támogatást lennének hajlandók nyújtani, hogy erősítsék Kijev tárgyalási pozícióját és növeljék a nyomást Moszkvára. Az egyik kérdés konkrétan arra vonatkozik, milyen további lépéseket – köztük szankciók szigorítását és hatékonyabb végrehajtását – tennének az érintett országok Oroszországgal szemben.