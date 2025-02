- Egyre csalódottabbak az ukránok, van, aki szerint az átmeneti béke után úgyis csak jönne az újabb háború

Ukrajna;béke;csalódás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-02-16 06:50:00 CET

Ukrajna akkor tud független maradni, ha egy józan emberekből álló csapat kerül hatalomra, nem pedig Volodimir Zelenszkij és társai - veti oda kérdésünkre egy katona az ostromlott Kupjanszkban. Ő egyike annak a több ezer férfinak és nőnek, aki a háború első napjaiban jelentkezett katonai szolgálatra még a gyorsan lezáruló konfliktus reményében. Három év telt el, de most is nap mint nap az életét kockáztatja, hogy felcserként kihozza a tűzvonalból megsebesült bajtársait. Három gyermekét csaknem fél évvel ezelőtt látta legutóbb.

Az ukránok egy része hasonlóan csalódott, hogy az elnökük, Volodimir Zelenszkij nem tudott helyet kiharcolni az ország sorsáról szóló tárgyalásokon. Donald Trump amerikai elnök látványosan átlépett Ukrajnán és az európai szövetségesein, minden jel szerint a bevonásuk nélkül akarja lezárni a hamarosan negyedik évébe lépő háborút. Az egész elég váratlanul jött. Donald Trump szerdán 90 percen át beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és közölte, hogy hamarosan találkoznak Szaúd-Arábiában, hogy megkezdjék a tárgyalásokat az orosz-ukrán háború befejezéséről Ukrajna jelenléte nélkül. Védelmi minisztere, Pete Hegseth később kijelentette, Ukrajna NATO-csatlakozási szándéka irreális. Hatalmas felhördülésre azt javasolta a kijevi vezetésnek, hagyjon fel a reményével, hogy visszafoglalhatja a 2014 óta elvesztett területeit Oroszországtól.

Ezek a kijelentések a 2022. február 24. óta szinte minden fontosabb ukrán külpolitikai törekvést lesöpörtek az asztalról. Bár később a Trump-adminisztrációban tompították az élüket, a Népszava által megkérdezett ukránok egy része nem az amerikai álláspont megváltozása, hanem a Zelenszkij-kormány miatt csalódott. – Gyenge politikus, ha aláírja – mondja a katona , arra a forgatókönyvre célozva, hogy Ukrajnának olyan békeszerződést ajánlanak fel, amelyről a bevonása nélkül állapodtak meg. Volodimir Zelenszkij a kezdetektől fogva arra kérte nyugati partnereit, hogy ne Ukrajna feje felett döntsenek, vonják is be a kijevi vezetést a majdani béketárgyalásokba.

Volodimir Zelenszkijt annak ellenére bírálják, hogy háború negyedik éve felé közeledve néhányan egyetértenek az új amerikai értékeléssel Ukrajna esélyeiről a NATO-csatlakozásra és arról, hogy úgysem sikerülhet visszaszereznie az elveszített területeket.

Bárcsak ne kellene kimondanom, és nagyon elszomorít, hogy ki kell mondanom: igazuk van az elfoglalt területeket illetően. Szerintem jobb, ha most abbahagyjuk, mert néhány év múlva nem lesz emberünk, aki harcolhatna, hogy őszinte legyek

– mondja Solomia, a lvivi egyetemista. Bár Lviv, Nyugat-Ukrajna kulturális és gazdasági központja, megmenekült az orosz támadásokat, az elesett katonák temetési menetei mindennapos látvánnyá váltak. A helyiek még mindig megállnak és letérdelnek az elhaladó koporsók előtt, mielőtt folytatnák mindennapos ügyintézést.

Az ukrán veszteségek és a mozgósítás hiányosságai arra késztették az ukrán elnököt, hogy 2024 áprilisában 27-ről 25 évre csökkentse a sorozási korhatárt, de ez nem tudott érdemben változtatni a helyzeten. A korhatár további leszállítása elég nagy dilemma, Volodimir Zelenszkij el is utasította, mondván nem akarja feláldozni Ukrajna jövőjét.

Megőrizni valahogy azt a munkaerőt, amely segíthet az ország talpraállításában vagy harcba küldeni a kora huszonéveseket is az oroszok legyőzéséért? Ami azt illeti, elég nagy dilemma előtt áll a kijevi vezetés.

Kupjanszki felcserünk a megoldást az EU-csatlakozásában látja. – Ha gazdasági függetlenségről beszélünk, az szorosan összefügg az Európai Unióhoz való piaci integrációval az energia-, az élelmiszer- és áruhálózatba. Ukrajna EU-tagságát még az a VlagyimirPutyin sem ellenzi, aki a háborút elindította, a gondolat szépséghibája csak az, hogy az ügyben egyelőre nincs érdemi előrelépés. Ukrajna ugyan nem sokkal a háború kitörése után kérte felvételét az Európai Unióba, de Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a 2024-es magyar EU-elnökség záró sajtótájékoztatóján is csak annyit mondott, hogy idén megnyithatják az EU-csatlakozási tárgyalások első fejezeteit.

Lvivhez hasonlóan egyre kevésbé hízelgő Volodimir Zeléenszkij teljesítményének a megítélése keleten, az orosz határtól mindössze 30 kilométerre fekvő Harkivban is. A világnak három Nobel-díjas kutatót is adó egykori egyetemváros a csaknem kétmillió lakójának a felét elvesztette a háború kitörése óta. A gyakori orosz támadások miatt a helyiek már nem mennek le a pincékbe légiriadó esetén, különben állandóan a föld alatt kéne élniük. Jó kormányra van szükségünk, és bátor emberekre. Mint például Valerij Zaluzsnyij. Ha megkérdeznénk őt a választásokon való részvételről, szerintem indulna – véli Olha, a harkivi építész, utalva az elnök által 2024 elején elbocsátott vezérkari főnökre, a kezdeti ukrán hadi sikerek értelmi szerzőjére. A háború első napjaiban, amikor mások elmenekültek, Olha egy latin-amerikai tanulmányútról utazott Harkivba, hogy az orosz ostrom alatt a szociális munkások és a családjuk által elhagyott, ágyhoz kötött emberek számára létrehozzon egy otthont. Szerinte új vezetőkre van szükség a kijevi kormányban és a hadseregben, sőt, választást tartani most fontosabb, mint visszaszerezni az elveszített területeket. Volodimir Zelenszkijt leváltani azonban nehéz, az ukrán törvények szerint ugyanis választást hadiállapotban nem lehet rendezni. Ezért a vezetőváltás érdekében az ukránok egy része kész lenne a frontvonal befagyasztására, ha ez kell az elnök eltávolításához.

Úgy tűnik, kezd kifizetődni Vlagyimir Putyin döntése, hogy egyszerűen felőrli Ukrajnát, ha már a gyors győzelem nem jött össze. Orosz egységek majdnem az egész Donbászt elfoglalták, és hamarosan bevonulnak Dnyipropetrovszk területére, köszönhetően az ember és anyagi fölénynek.

Látva, hogy országuk gazdasága tönkrement, a városok romokban hevernek, és a fő nyugati partnerük kihátrál mögülök, vannak olyanok is, akik utolsó reményüket Donald Trump kiszámíthatatlanságából merítik. Solomia szerint várjuk meg a szaúd-arábiai tárgyalás eredményét, ahelyett, hogy elhamarkodott következtetéseket vonnánk le. – Korábban is sok rossz hírt hallottunk már, amelyekről később kiderült, hogy valójában jót hoznak nekünk – kontráz Olha a maga részzéről. – Nagyon kiszámíthatatlan a helyzet. Nemsoká meglátjuk, mi sül ki belőle.

Annyi már biztos, hogy a Trump-adminisztráció nem hagyja, hogy az EU részt vegyen az orosz-ukrán béketárgyalásokon, ráadásul azzal, hogy elutasította Ukrajna NATO-csatlakozásának a lehetőségét és elfogadta az orosz területi nyereségeket, gyakorlatilag teljesítette Vlagyimir Putyin követeléseinek nagy részét. Oroszország azonban még nem ellenőrzi teljes mértékben azokat a területeket, amelyeket 2022-ben annektált.

A kérdés inkább az, hogy Ukrajna miért tartaná magát egy olyan békeszerződéshez, amely az ő részvétele nélkül jött létre. – A megállapodás feltételei azokat elégítik ki, akik tárgyalnak, és nem minket – mondja erről a kupjanszki felcser, aki szerint a béke eleve csak átmeneti lesz, Ukrajna újabb és újabb területein fokozatosan folytatódni fog megszállás. Hacsak nem fordítjuk meg ezt a tendenciát – fűzi hozzá.