- Egyedi terápiák: már a rajtnál beragadt az Orbán-kormány által kijelölt alapítvány

egészségügy;Magyarország;gyógyszer;terápia; Batthyány-Strattmann László Alapítvány;

2025-02-17 05:45:00 CET

A parlament még a nyáron döntött arról, hogy az Orbán-kormány a „szegények orvosáról” elnevezett alapítványba feladatává teszi az úgynevezett egyedi terápiák támogatásáról szóló döntéseket. (Amíg egy, az Európai Gyógyszerügynökség által már engedélyezett új gyógyszer nem kerül a magyarországi támogatási rendszerbe, addig a súlyos betegek egyedi méltányossági eljárással kérhetik, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő azt támogatással tegye számukra elérhetővé. Ezt az állami feladatot bízták a „szegények orvosáról” elnevezett szervezetre).

A jogszabály szerint immár péntektől e szervezetnek kellene fogadnia, elbírálnia az egyedi kérelmeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) helyett.

Az alapítványhoz várhatóan évente 18-20 ezer kérelem érkezhet, és mintegy 50 milliárd forint értékben nyújthat támogatást a betegek gyógyszerihez, gyógyászati segédeszközeihez.

Január végén megjelent egy belügyminiszteri határozat is, miszerint a BSLA szervezete az idei költségvetésben biztosított pénzt február 14-től használhatja fel. A Hivatalos Értesítőben közzétették a szervezet kuratóriumának névsorát. Aszerint az alapítványt irányító kuratórium elnöke Kovácsné Putnoki Katalin, a négy tag: Boncz Imre, Sebők Szilvia, Szántó Éva, és Szebik Imre. A felügyelőbizottság elnöke Bidló Judit lett, aki jelenleg az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár. A felügyelőbizottság további tagjai: Gergely Erika és Perlik Márk Péter.

Januárban a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége egy sajtóbeszélgetésen közölte, hogy az új szervezet működéséről, eljárásrendjéről nincs információjuk, pedig az alapítvány által utalványozott nagy értékű gyógyszerek nagy részét a betegek a patikákban váltják ki. Zlinszky János, a HGYSZ elnöke akkor azt mondta: nem világos, hogy milyen módon kapcsolódik majd az alapítvány munkája a gyógyszertári rendszerhez. Most e gyógyszerek után is a szokásos úton utalja a támogatást a döntéseket eddig hozó NEAK. Az viszont tisztázatlan, hogy alapítvány milyen elszámolási rendben egyenlíti ki majd a patikáknál a számlákat.

A múlt héten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének háttérbeszélgetésén az Economx beszámolója szerint Harsányi András, a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) elnöke is azt jelezte, hogy az alapítvány döntési folyamatairól még nagyon keveset tudnak. A META már megkereste a kuratórium tagjait, hogy tájékoztatást kérjen. Hozzátette: azt szeretnék, ha nem csak az ipar, az orvosszakma, hanem akár a sajtó, a betegszervezetek, az érintett betegek is fel tudják tenni a tisztázó kérdéseiket. Pénteken mi is próbálkoztunk az alapítvány képviselőit elérni, kérdezni, ám eddig nem jutottunk eredményre. A NEAK honlapja is csak az eddigi eljárásrendet ajánlja a páciensek figyelmébe.