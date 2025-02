- Az AfD kancellárjelöltje hibátlanul felmondta az Orbán-kormány kommunikációs paneljeit a német televíziós vitában

Orbán-kormány;Németország;Olaf Scholz;Friedrich Merz;Robert Habeck;orosz-ukrán háború;Alice Weidel;

2025-02-17 10:30:00 CET

A közelgő németországi választások négy legesélyesebb kancellárjelöltje, a szociáldemokraták (SPD), a zöldek (B'90/Grüne), a kereszténydemokraták (CDU/CSU) és a szélsőjobboldal (AfD) kancellárjelöltjei vitatkoztak egymással az RTL, az ntv és a Stern közös szervezésű élő műsorában. A 444 szemléje szerint ennek Magyarország számára legbeszédesebb jelenete az volt, hogy az AfD kancellárjelöltje, a nemrégiben Orbán Viktorral is találkozó Alice Weidel szinte szó szerint felmondta az Orbán-kormány által is hangoztatott kommunikációs paneleket az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

Alice Weidel elmondta, hogy a választás tétje az, hogy háború lesz-e vagy béke, küldenek-e német katonákat Ukrajnába, amelynek esetén Németország háborús féllé válik az orosz-ukrán háborúban. Szerinte ugyanis ha a CDU kancellárjelöltje, Friedrich Merz beváltja az ígéretét, és Taurus-cirkálórakétákat küld Ukrajnának, a fegyvert kezelő német katonák is belefolynak a háborúba. Az AfD kancellárjelöltje leszögezte, ha rajta múlik, Németország sem katonát, sem fegyvert nem küld a háborúba. A nemzetközi békefenntartó misszióban való részvételről hajlandó majd később vitázni, szerinte viszont Németország eljátszotta a lehetőségét, mert Oroszország már nem tekint rá semleges félként, ami a kormány hibája. Ugyancsak Orbánhoz hasonlóan Donald Trump magasztalása is előkerült, mondván, immár az amerikai elnök is békéről beszél, akárcsak az AfD három éve.

Amit Alice Weidel mondott, a 444 szerint annyira felháborította a többi jelöltet, olyannyira, hogy időnként egymás szavába is vágtak. Robert Habeck, a Zöldek jelöltje azt rótta fel az AfD kancellárjelöltjének, hogy olyasmivel vádolja a kormányt, ami meg sem történt. Mint mondta, a háborúval ugyan vannak nézetkülönbségei a szociáldemokrata Olaf Scholzcal és a CDU jelöltjével, Friedrich Merzcel is, abban viszont közöttük egyetértés van, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnök a felelős érte, ezért Ukrajnát támogatni kell. Alice Weidel viszont szerinte az ellenkezőjét gondolja és ez félelmet kelt az emberekben.

Firedrich Merz szintén Alice Weidelt támadva a Németország semlegességéről szóló állításra reagált. – Nem. Németország már most sem semleges. Ugyanis Ukrajna oldalán állunk, nem középen. És Ukrajnával együtt védjük a politikai berendezkedésünket. Amiket az előbb mondott, egyértelmű megerősítést jelentenek számomra. Mindent meg fogok tenni, hogy sose jusson politikai hatalomhoz ebben az országban - jelentette ki, mire Alice Weidel úgy kontrázott: – Mi pedig azért teszünk meg mindent, hogy ne szállíthasson Taurusokat Ukrajnába, és ne tehessék Németországot háborús féllé.