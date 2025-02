- Szívet rajzolt két tinédzser lány Ajkán a templom falára, rongálás bűntett miatt indult eljárás

rendőrség;rongálás;Ajka;falfirka;meggyilkolt japán nő;

Rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt felelősségre vonják azt a két tinédzser lányt, akik szíveket rajzoltak a városi templom falára – derül ki a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság halálosan komoly hangvételű közleményéből.

E szerint még 2024 decemberében érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Ajkán az egyik templom külső falát és lábazatát valaki összefirkálta, amivel több tízezer forintos kárt okozott. A rendőrök adatgyűjtésbe kezdtek, majd megállapították, hogy az elkövetők közül az egyik 13 éves, a másik egy 14 éves helyi fiatal.

„A barátnők november 27-én a reggeli órákban egy hirtelen ötlettől vezérelve kezdtek el firkálni a templom falára. A fiatalkorú elkövető ellen rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt folyt eljárás. Az Ajkai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek” – olvasható a közleményében.

A dicséretre méltó hatósági ügybuzgalomra kisebb árnyékot vet annak a japán nőnek az ügye, aki minden jel szerint lakástűznek álcázott gyilkosság áldozatává vált azután, hogy fél év alatt ötször fordult a rendőrökhöz a volt férje miatt, mégsem vették őt komolyan. Az ügyben először még az idegenkezűséget is kizárták, kezeléséért az Országos Rendőr-főkapitányság bocsánatot is kért. A volt férj, egy 43 éves ír férfi most letartóztatásban van, emberöléssel gyanúsítják.