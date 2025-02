- Fordulat a Kolibri élén: Novák János szakmai konzulensként folytatja

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház;Novák János;Zalán János;

2025-02-17 14:43:00 CET

Új helyzet állt elő a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház körüli feszültséggel kapcsolatban: az újonnan kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, hogy Novák János, a színház leköszönő vezetője szakmai konzulensként segíti majd munkáját, garantálva, hogy az intézmény megőrzi eredeti profilját.

Zalán János a közleményében azt írta: "János nem vállalta volna el a felkérést, ha nem lenne biztos abban, hogy tovább viszem, fejlesztem az általa megkezdett irányvonalat, örökséget." Az új igazgató hangsúlyozta: a Kolibri arculata nem változik, továbbra is csecsemő-, gyermek- és ifjúsági színházként működik, ezt az alapító okirat és a következő ötéves fenntartói szerződés is garantálja. A hivatalos egyeztetésre pedig 19-én, zárt társulati ülésen kerül sor, ahol az átadás-átvétel részeként a színház gazdasági helyzetét is átbeszélik a társulatot képviselő Vidovszky Györggyel, Nizsai Dániellel és Gyevi-Bíró Eszterrel.

A részükről érkezett reakció azonban továbbra is ellenállást ígér. Nizsai a közösségi médiában tiltakozott, amiért nevét előzetes egyeztetés nélkül szerepeltették a társulati üléssel kapcsolatos közleményben. Mint írta, részvételük valódi célja az igazgató "szakmailag elfogadhatatlan pályázatának" megvitatása lesz.

Gyevi-Bíró Eszter színházi nevelési koordinátor pedig a Facebookon reagált a színház anyagi helyzetét érintő találgatásokra: "A Kolibri nincs csődben. Ugyanúgy pénzügyi gondokkal küzd az időben ki nem utalt és a törvény szerint minden színháznak járó támogatási összeg hiánya miatt, mint mindegyik színház az országban."

Valamint megerősítette, hogy a szolidaritási demonstráció a tervezett időpontban, február 19-én délután négy órától megvalósul.