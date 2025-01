- Kolibri Színház: van esély a megoldásra

vita;igazgató;Fővárosi Közgyűlés;Kolibri Színház;

2025-01-29 17:27:00 CET

Rákosrendező hosszú vitája után a fővárosi képviselők visszakanyarodtak a cégvezetői pályázatok ügyéhez, amit az ülés elején már érintettek. A Tisza kivonulása miatt azonban az a furcsa helyzet állt elő, hogy a javaslatukról szóló vitát nélkülük tartották. Baranyi Krisztina, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt frakciójában ülő ferencvárosi polgármester újfent elmondta, hogy egyetlen bizottság helyett sokkal nagyobb transzparenciát jelentene, ha a közgyűlés választaná ki a cégvezetőket.

A vitában az is elhangzott, hogy a fővárosi szakszervezetek erősen sérelmezték, hogy őket nem kívánják bevonni a döntéshozatalba. Déri Tibor (DK) pedig elmondta, hogy a Tisza Párt pályázatra vonatkozó javaslatát formai, jogi, alaki és szakmai kifogások miatt vették le napirendről. Ezt követte a tavalyi költségvetés technikai jellegű módosításáról – a tavalyi előirányzattól eltérő kiadások lekönyveléséről – szóló előterjesztés tárgyalása, ami Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal és a képviselői székből február elsejével távozó Szalai Piroska (Fidesz) párbeszédére korlátozódott. Ezután még inkább felpörögtek az események, hozzászólások nélkül léptek tovább a forrásmegosztás ügyén, az Újbudán létesülő Törőcsik Mari-emlékhelyre vonatkozó előterjesztésen, illetve a BKV 80 milliárdos hitelfelvétel kérdésén. Sokkal több hozzászólás érkezett a kétfarkúak javaslata a főpolgármesteri hivatal kutyabaráttá alakításáról, köztük Buci cica politikai menedékjoga is felmerült. (Buci cica a budapesti városháza 2024 szeptemberében örökbefogadott hivatalos macskája – a szerk.) Ezt követte a központi hibabejelentő rendszer kialakítása, Döme Zsuzsanna felhívta a figyelmet, hogy van erre már sok éve működő civil kezdeményezés. Szilágyi Anna (Podmaniczky Mozgalom) szerint a civil működésnek számos korlátja van, így a hatékonysága nem kielégítő.

A 29. napirendi pontnál - a budapesti lakótelepek akadálymentesítési pályázata - érkezett el az a pillanat, amikor a Fidesz javaslatot tett, hogy vegyék le a napirendről azokat az előterjesztéseket, amelyeket a Tisza Párt indítványozott, hiszen ezekben az ügyekben nem lehet kérdéseket feltenni az előterjesztőnek. A közgyűlés fideszes többséggel megszavazta a javaslatot. Ezt követően Karácsony Gergely szavazásra bocsátotta, hogy a Kolibri Színház ügyét vegyék ki az előbbi csomagból, lévén a színház képviselői jelen vannak. A közgyűlés a Fidesz tartózkodása mellett támogatta a Karácsony kérését. Ekkor kissé bohózatba hajlóan arról szavaztak, hogy mégis tárgyaljanak egy másik javaslatról, amelyet szintén a Tisza képviselője tett – a Budapest Brand Zrt. tevékenységét vizsgáló bizottság felállításáról –, ennek napirendre vételéről kétszer is kellett szavazni, Karácsony már az ülés berekesztésével riogatott, mire sikerült érvényes szavazást lezavarni.

A következő pont a 2025. évi fővárosi költségvetésben elkülönített 4,1 milliárd forintos útfelújítási keret idei felhasználásáról szólt. Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) rámutatott, hogy évi 35 milliárdot kellene erre költeni, így ez a keret csepp a tengerben, de így is előrelépés. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a Mester utca mellett kardoskodott, míg az újpesti 14-es villamos menti Pozsonyi utca és István út felújítására gyakorlatilag azonnal kivitelezésre alkalmas terv áll rendelkezésre.

Ezután fordultak rá a Kolibri Színház ügyére, amely az elmúlt napokban keltett nagy visszhangot. A több évtizedes múltra visszatekintő gyermek és ifjúsági színház ügyvezetőjének megbízatása február végén lejár, így a főváros és az állam között 2020-ban köttetett megállapodás alapján a kulturális minisztérium írta ki az igazgatói pályázatot. A pályázatok elbírására bizottságot hoztak létre, ám ebben a Fidesz, illetve az állam képviselői voltak többségben és végül 5-4 arányban Zalán Jánost találták legalkalmasabbnak a posztra, holott a jelenlegi igazgató és a társulat egyaránt Vidovszky Györgyöt támogatta, aki jelenleg is a színház rendezője. Zalán János „válságálló” stratégiáját arra építi, hogy a játszóhely a csőd szélén táncol, ám ez nem igaz, hiszen tavaly is 100 százalékos kihasználtsággal működtek. A megmentést NER-hez kötődő kapcsolatai révén a Lázár Ervin Program részeként „nemzettudatot erősítő” előadásokkal valósítaná meg, amelyekre az iskolák ingyenesen vihetik a diákokat, a jegyárat pedig az állam intézi. Ha mégsem jönne be a terv, akkor felnőtt közönségnek szóló szórakoztató színházzá alakítaná a nemzetközi hírű gyerekszínházat. Barna Judit (Tisza) azt javasolta, hogy a főpolgármester vizsgálja meg milyen lehetősége van a Fővárosnak, mint fenntartónak a színház és társulat melletti kiállásra. Ezt a kérést hangosította fel az ülésen a társulat két tagja is, hangsúlyozva, hogy Zalán János a színház meglévő eredményeivel szembemenve szórakoztatógyárat hozna létre. Karácsony Gergely bízik abban, hogy a színháza fenntartásáról szóló, tavaly év végén lejárt megállapodásról szóló tárgyalásokon a Kolibri ügyére is kitérhetnek és a kulturális tárca nyitott lesz a társulat érveire. Barna Judit azt szeretné elérni, hogy a Kolibri visszamenne fővárosi fenntartásba.

Vitézy Dávid továbbra is várja a a helyzet feloldására alkalmas megoldási javaslatot. Karácsony Gergely erre azt mondta, lát reális esélyt arra, hogy a konfliktus eszkalálódása nélkül sikerül megoldani a problémát. Döme Zsuzsanna annyit tett hozzá, hogy igazgatói pályázatokról döntő bizottságban szakmai érvek nélkül néhány perc alatt, politikai kézi vezérléssel zavarták le a pályázati szavazást.

Ezt követően szintén a Tisza javaslatára tárgyalták a Budapest Brand Zrt, és jogelődjei működését feltáró vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó javaslat. Barna Judit nem kevesebbet állított, mint hogy a Budapest Brand politikai kifizetőhely volt. Karácsony Gergely támogatta a felvetést, lévén így legalább kiderülhet, hogy a céget ért vádak alaptalanok. Később mindkét politikai oldal módosító indítvánnyal élt a vizsgálat hatókörének kiterjesztésére.

Fideszes javaslatok következtek: Budapest brüsszeli képviseletének megszüntetése, a MOL Bubi 30 perces ingyenes használata a bérleteseknek, 50 hajléktalannak a BKM biztosítson munkahelyet, illetve 3 hónap próbaidő lejárta után kedvezményes lakhatást önkormányzati bérlakásokban 3 évre. Mindegyikhez több módosítót nyújtottak be, amelyek erőteljesen átírnák az eredeti javaslatot. Kiss Ambrus főigazgató a vitában hosszan sorolta a főváros lakhatási programjait. Az ülésen a kétfarkúak javaslatára tárgyaltak még a menstruációs szegénység enyhítéséről és az erkélyeken elhelyezhető napelemek engedélyezéséről, amelynek érdekében a élnek a kormányzati felterjesztés jogával.

Az előterjesztésekről a tárgyalási szünet után szavaznak majd a képviselők.