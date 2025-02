2024-ben is ömlött az EU-ba orosz földgáz, Magyarország volt a második legnagyobb vásárló

Európai Unió;orosz gáz;Orbán-Putyin;

2025-02-20 11:45:00 CET

Tavaly 7,7 milliárd köbméterrel az Eurostat által nyilvántartott tagállamok közül EU-szerte Magyarország vásárolta a második legtöbb orosz gázt – számítottuk ki az Eurostat minapi frissítése nyomán. Az első helyezett a 10,4 milliárd köbméternyi, cseppfolyóssá fagyasztott, LNG-nek nevezett földgázt hajókról felvásárló Franciaország. Tavalyelőtt 6,7 milliárd köbméterrel éppenséggel Magyarország bizonyult Putyin leghívebb vevőjének. Akkor a franciák 5 milliárd köbmétere csak a harmadik helyre bizonyult elegendőnek. Párizs oroszgáz-éhsége egy év alatt tehát megkétszereződött. A tavalyi harmadikok a spanyolok, a 2023-as, 6,2 milliárd köbméter LNG-jüket 6,6 milliárdra növelve. A nyilvántartás szerint tavaly 17 uniós tagállam vásárolt akár csak egy köbméter orosz gázt is. (Itt a vezetékes- és LNG-ügylet kettőnek számít. E két lehetőséggel egyszerre a listázottak közül a olaszok és görögök élnek. Több fontos tagállam, így például Németország vagy Ausztria, nem szerepel a nyilvántartásban. Igaz, előbbiek 2022-ben, utóbbiak pedig tavaly decemberben, még az ukrán gázzár előtt megszüntették az orosz kapcsolatot.) A Moszkva uniós partnerei sorából 2024-re kiestek a lengyelek, a lettek és a szlovének. Bár az Orbán-kabinet az orosz gáz iránti elkötelezettségét többek között azzal indokolja, hogy nincs tengerpartunk, e tekintetben egyre ritkábban hivatkoznak a sok szempontból hasonló helyzetű csehekre, akik oroszgáz-vásárlásai tavaly 43 százalékkal jelképes szintre apadtak.

A nyilvántartásban szereplő tagok tavaly összesen 48 milliárd köbméter vezetékes és cseppfolyós gázt vettek Moszkvától. Ez 31 százalékkal meghaladta a 2023-as értéket. Így a szint megközelítette a 2022-es 52 milliárdot, ami viszont akkor az Ukrajna elleni orosz támadás bonyodalmai miatt 41 százalékos esést jelentett. Bár a Fidesz-holdudvar elkötelezett Putyin-pártisága dacára most történetesen az orosz vásárlások fokozása miatt ostorozza az Uniót, nem érdemes elfeledni, hogy a tavalyi mennyiség még mindig alig haladja meg a 2018-2021-as átlagos orosz gázadag felét. Bár kétségkívül visszatetsző, hogy a magáról határozott Moszkva-ellenességet sugárzó Unió tagállamai tavaly jelentősen növelték behozatalukat, Putyin Ukrajna elleni háborúját segítve. Igaz, jogilag ezt semmi se akadályozta, hisz a közhiedelemmel ellentétben Brüsszel az oroszgáz-behozatalt senkinek se tiltja. Mindazonáltal az Európai Bizottság elöljárói, a helyzetet illető ellenérzéseiknek hangot adva, egyre erőteljesebben szorgalmazzák az oroszellenes kereskedelmi korlátozások gázbehozatali kiterjesztését is. (Jóllehet ez alól a Kreml-hű Orbán-kabinet bizonyára felmentést kérne és kapna.)

Tavaly az EU átlagos oroszgáz-tarifája köbméterenként 116 forintra rúgott. Ez 28 százalékkal alacsonyabb a 2023-as szintnél. A nyilvántartott tagok tavaly 14,8 milliárd eurót – 5871 milliárd forintot - fizettek Putyinnak a gázért. Ez a piaci árcsökkenés miatt euróban 7, forintban 4 százalékkal éppenséggel alulmúlja a 31 százalékkal kevesebb termékért 2023-ban Moszkvába utalt summát.

Decemberi díjunk is a magasabbak közé tartozott Decemberben Magyarország orosz gázárának a TTF nevű holland tőzsde irányadó, két hónappal korábbi, vagyis októberi átlagához viszonyított felára 4-ről 2 százalékra mérséklődött. Míg orosz gázárunk az év utolsó havában 12 százalékkal köbméterenként 156 forintra nőtt, addig a holland tőzsde októberben 14 százalékos emelkedéssel 153 forintos átlagra állt be. (A kormánykommunikációban használt mértékegységek szerint, míg év végi orosz árunk megawattóránként 40, az októberi TTF 41 eurós átlagot mutatott.) Ez az Eurostatnál nyilvántartott tagok 14 decemberi vezetékes vagy kikötői ügylete közül a 6. legmagasabb díj. A legtöbbet, 188 forintot, szokás szerint az olaszok fizették az orosz Gazpromnak 609 millió köbméter vezetékes fűtőanyagért. A legalacsonyabb, 65 forintos díjat, szintén hagyományosan, Moszkva a litvánokra szabta, meglehet, a unió közös értékei mellett rendületlenül kiálló balti állam csak jelképes, 2 millió köbméter LNG-t vett az ukrajnai agresszortól. Decemberben összesen 4,8 milliárd köbméter orosz gáz érkezett az EU-ba. Ez a novemberi szintet több mint harmadával, a 2023. decemberit pedig a felével haladja meg. A szállítmányok valamivel több mint fele LNG. Mind a cseppfolyós, mind a vezetékes szállítások hasonló ugrást mutatnak. Decemberben, köbméterenként 34 megajoule-os fűtőértékkel számolva, Magyarország 668 millió köbmétert vett Moszkvától. Ez a 2023. decemberi szintnél ötödével kevesebb. Az év utolsó havában a tagállamok közül a legnagyobb mennyiséget, több mint egymilliárd köbmétert, LNG-formában, a franciák vették. A második helyezettek az oroszokkal vezetékes és tengeri kapcsolatot is tartó olaszok, amelyek a két útvonalon összesen 715 millió köbmétert vettek. Novemberi elsőségét Magyarország decemberben a harmadik helyre cserélte. A TTF-hez viszonyított orosz feláron ezúttal 2 milliárd forintot vesztettünk. Mivel ugyanakkor a TTF változása februárig ismert, tudható, hogy tarifánk márciusig további, körülbelül ötödével ugorhat. Ha tehát decemberben nem az oroszoktól, hanem az egyidejű TTF-áron vásárolunk, 13 milliárddal éppenséggel rosszabbul jártunk volna.

Bár a Magyarországra érkezett 7,7 milliárd köbméter 16 százalékkal meghaladja a 2023-as szintet, negyed évszázados távlatban átlag alatti: 2019-ben például 12 milliárd köbmétert kaptunk. Átlagtarifánk köbméterenként 129 forint volt, ami 40 százalékkal kevesebb a 2023-as, 215,5 forintnál. (Az elmúlt évek gázpiaci viharainak hevességét jelzi, hogy a 2022-es átlag 498, a 2021-es 110, a 2020-as pedig 35 forintra jön ki.) A Magyarországnak eladott orosz földgáz ára a holland tőzsde irányadó, két hónappal korábbi, vagyis októberi szintjéhez viszonyított felára a 2021-es és 2022-es, egyaránt 4,6, illetve 2023-as, 7,3 százalék után tavaly 4 százalékra csökkent. Ezen tavaly összesen 30 milliárdot, az új magyar-orosz gázvásárlási szerződés 2021. októberi életbe lépése óta pedig 264 milliárdot buktunk. Igaz: ha a szerződés lététől eltekintünk, akkor a vásárolt mennyiség a TTF egyidejű árán 2 milliárddal drágább lett volna. Igaz, 2021. októberétől nézve a számítás a mi oldalunkról mutat 240 milliárdos ráfizetést. Mindenesetre tavaly a többi uniós tagállamhoz viszonyított oroszgázár-helyzetünk kétségkívül javult. Igaz, ez az Orbán-kormánynak a nyugati világban egyedülálló Putyin-pártisága tükrében kevéssé meglepő.

Nem a béketárgyalások nyomták le az árat

Az elmúlt hét tőzsdei gázárait alapvetően a lehetséges uniós piaci könnyítések hírei csökkentették – vélekedett lapunk megkeresésére Miró József, az Erste vezető elemzője. Értesülések szerint egyes tagállamok a kötelező gáztárolási arány feloldását kezdeményezték, de újból bevezethetnek egy, a korábbinál alacsonyabb nagykereskedelmi gázárplafont is. Míg a vártnál cudarabb időjárás és így ugró gázigények miatt a spekulánsok korábban vételi ajánlatokat tettek, a szabályozói lazítás híreire azokat lezárják – tette hozzá. Felvetésünkre, hogy az Ukrajnáról szóló orosz-amerikai tárgyalások megélénkülése miként hat a kurzusra, a szakértő leszögezte: bár ez sem emeli az árat, Donald Trump korábbi nyilatkozatai alapján a fejlemény keveseket lepett meg. A megbeszélések végkimenetele viszont még beláthatatlan: ha születik is érdemi eredmény, az orosz energiabehozatal visszaszorítását célzó uniós szándékok tükrében kérdés, az miként befolyásolja például az Oroszország elleni kereskedelmi korlátozásokat – szögezte le. Az orosz-amerikai hírek tehát az uniós lazításról szóló felvetéseknél kevésbé befolyásolták az ármozgást – szögezte le a vezető elemző. Mindemellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az Unió partjainál gőzerővel épülnek a cseppfolyósgáz-lefejtők és a kitermelők – így például az USA vagy Katar – is öles léptékkel fejlesztik kikötői cseppfolyósítóikat. A 2026-27-es télre így a gázfelhasználást amúgy folyamatosan visszaszorító EU képessé válik önmagát akár teljes egészében LNG-vel ellátni. Mindez hosszú távon Miró József szerint gázárcsökkenést vetít előre.

Az ügy előzménye, hogy Orbán Viktor hétfői Facebook-videójában a piaci gázáresést kizárólag az orosz-amerikai béketárgyalások előkészítő megbeszéléseivel indokolta. Adataink szerint a december második fele és a múlt hét eleje között közel felével dráguló, akkor két éves csúcsot döntő TTF-ár tegnapig már közel ötödével csökkent.